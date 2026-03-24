伊朗議長獲川普相挺？傳白宮打算扶上位

《Politico》引述消息人士說法，指出白宮正考慮將伊朗國會議長卡利巴夫視為美國支持的潛在領導人。（路透）

美國總統川普23日聲稱，美方與伊朗談判在多項重大議題有共識，可能於5天內達成協議，《Politico》引述消息人士說法指出，白宮正考慮將伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）視為美國支持的潛在領導人。

根據《Politico》報導，兩位政府官員透露，現年64歲的卡利巴夫過去曾多次威脅美國及其盟友進行報復，但白宮部分人士認為他是個可行的合作夥伴，可以在未來領導伊朗，並在戰爭的下一階段與川普政府進行談判。官員指出，目前白宮尚未對於伊朗任何一個可能人選做出承諾，而是透過對於多名人選進行「壓力測試」，進而找出願意達成協議的人。

請繼續往下閱讀...

政府官員坦言，卡巴利夫是個「熱門人選」，但目前川普政府並未做出任何決定，「他的排名非常靠前，但我們必須對他們進行評估，不能操之過急」。官員提到，川普不想摧毀伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island），因為他希望伊朗下一任領導人能像委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）那樣與美國達成協議。

官員表示：「重點就是扶植一個像委內瑞拉的羅德里格斯那樣的人，我們會對他說，『我們會讓你繼續掌權，我們不會把你推翻。你要和我們合作，給我們一筆好的交易，特別是在石油方面的優先協議』。」不過有部分盟友認為，對於相信川普能像當初在委內瑞拉那樣來挑選伊朗的下一任領導人，這種想法還為時過早，甚至有點天真。

儘管如此，美國政府內部許多人仍將「委內瑞拉模式」視為對伊朗未來可能採取的行動範例，而美國認為流亡的伊朗王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）不太可能成為伊朗的領導人。兩位政府官員表示，美國政府認為他在伊朗國內不具備合法性，其中一名官員聲稱：「要讓巴勒維上台？他是在外面長大的，他是『你最不想他讓上台的人』，他會造成混亂。」另一位官員也證實，巴勒維「不在考慮之列」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法