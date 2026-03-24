歐盟呼籲停止中東敵對行動 並與澳洲達成國防合作

歐盟執行委員會主席馮德萊恩與澳洲總理艾班尼斯會晤時稱，歐盟呼籲立即停止中東地區的敵對行動。（路透）

伊朗戰爭持續延燒，使能源供應陷入危機同時，全球局勢更加混亂。歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今（24）日呼籲，立即停止中東地區的敵對行動，並稱全球能源供應鏈面臨危急情況。歐盟與澳洲同日宣布，雙方同意加強國防合作。

根據《法新社》報導，馮德萊恩24日在澳洲首都坎培拉與總理艾班尼斯會晤時表示，歐洲感受到天然氣和石油價格上漲，對其企業和社會造成連鎖反應。

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馮德萊恩強調，現在至關重要的是通過談判達成解決方案，從而結束中東地區的敵對行動。

為因應危險局勢，歐盟還與澳洲達成國防合作。歐盟和澳洲指出，雙方同意加強國防合作，以因應「當代安全挑戰」。

歐盟執行委員會聲稱，歐盟和澳洲將攜手加強在海上安全、網路安全、因應混合威脅和外國資訊操縱和干預方面的合作。

另外歐盟和澳洲達成協議，將擴大歐盟取得關鍵原料的管道，這些原料對從電池到太陽能板等各種產品都至關重要。

歐盟執行委員會表示，澳洲是鋁、鋰和錳等原材料的主要生產國，這些原材料對歐盟的整體經濟安全和競爭力至關重要。

歐盟執行委員會補充，協議將促進歐盟獲取澳洲關鍵原材料，其中的專門條款使市場對歐盟企業更具可預測性和可靠性。

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