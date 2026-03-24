川金會還有戲！金正恩正式將南韓定義為「頭號敵國」

北韓領導人金正恩23日強調，將持續鞏固核武國家地位，並正式將南韓定義為「頭號敵國」。（法新社）

北韓國務委員會委員長金正恩23日強調，將持續鞏固核武國家地位，「積極開展對敵鬥爭，粉碎敵對勢力一切反共和國（朝鮮人民主義共和國）挑釁活動」，並正式將南韓定義為「頭號敵國」。

《韓聯社》報導，金正恩23日在第15屆最高人民會議第1次會議上發表施政演說，大談對外政策。金正恩表示，正式將南韓定義為「頭號敵國」，並將以最明確的言詞和行動徹底無視排擠；對於南韓的挑釁行為，北韓將毫不猶豫地讓其付出代價。

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然而，金正恩當天並未提及是否已修改憲法，將兩韓關係明文定性為「敵對的兩國關係」。

金正恩還指出，美國正在世界各地肆意發起恐怖攻擊和侵略行為。《韓聯社》分析，金正恩此番言論指的應是美以伊戰爭，但他23日並未直接譴責美國總統川普（Donald Trump）。

金正恩表示，「國家尊嚴、國家利益、最後的勝利都只能靠最強有力的力量才得以保障。無論是敵對勢力選擇對抗還是選擇和平共存，我們已做好隨時採取應對措施的準備。」

他強調，「北韓將進一步升級自衛性核威懾能力，具備核武力量的應對狀態，徹底管控國家和地區安全風險。」

此外金正恩還暗示，將積極展開外交，擺脫「陳舊、過時」，展開符合國家地位的外交戰略和對外活動。

金正恩上月底曾表示，如果美國取消對北韓政權的「敵對政策」，平壤當局願意與美國會談；對此白宮回應，川普願意在「無任何先決條件」下與北韓進行對話。

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