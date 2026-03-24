稱戰爭將持續進行 小哈米尼顧問：直到伊朗獲得全面賠償為止

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的高級軍事顧問雷扎伊表示，戰爭將持續進行，直到伊朗獲得對於戰爭期間損失的全面賠償。（美聯社）

美國總統川普23日指出，美方與伊朗的談判在多項重大議題取得共識，並可能於5天內達成協議，不過川普的說法被伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）否認，強調伊朗並未與美國談判。伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的高級軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）表示，戰爭將持續進行，直到伊朗獲得對於戰爭期間損失的全面賠償。

根據《CNN》，雷扎伊在23日播出的電視演說中提到，伊朗武裝部隊正以強大實力執行各項行動與任務，隨著新領袖的選出，伊朗的領導體系已穩定地由他掌控。

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雷扎伊強調，戰爭將會持續到伊朗獲得全面賠償為止，伊朗也將持續戰鬥，直到所有經濟制裁被解除、取得具有法律約束力的國際保證來防止美國干涉伊朗為止。

雷扎伊聲稱，這場戰爭其實在一至兩週前就已經結束了，當時美國已經準備停火，是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）推動戰事持續下去。

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