美軍將帕蘭泰爾Maven列正式計畫 AI武器標定系統全面升級

美國戰爭部副部長費恩柏格在致五角大廈領導層的信中表示，帕蘭泰爾（Palantir）的Maven人工智慧系統將成為「正式列編計畫」，確保美軍全軍長期使用帕蘭泰爾的武器標定技術。（路透檔案照）

美國戰爭部副部長費恩柏格（Steve Feinberg）在致五角大廈領導層的信中表示，帕蘭泰爾（Palantir）的Maven人工智慧系統將成為「正式列編計畫」（program of record），此舉將確保美軍全軍長期使用帕蘭泰爾的武器標定技術。

在3月9日致五角大廈高階領導層與美軍指揮官的信中，費恩柏格表示，導入帕蘭泰爾的Maven智慧系統，將為作戰人員提供「在所有領域偵測、嚇阻並主宰我們對手所需的最新工具」。

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路透查閱且先前未曾報導的信件顯示，這項決定預計將於9月底結束的本會計年度結束前生效。

Maven是一個分析戰場數據並識別目標的指揮與控制軟體平台，它已成為美軍主要的人工智慧作業系統；在過去3週內，美軍已利用其對伊朗進行數千次精準打擊。

費恩柏格表示，將Maven指定為正式列編計畫，將簡化其在各軍種的採用流程，並提供穩定、長期的資金。

該備忘錄要求，在30天內將Maven的監督權從國家地理空間情報局（NGA），移交給五角大廈的首席數位與人工智慧辦公室（Chief Digital and Artificial Intelligence Office）。信中指出，未來與帕蘭泰爾的簽約將由陸軍負責。

費恩柏格寫道：「我們現在必須集中精力進行投資，以深化人工智慧在聯合作戰部隊（Joint Force）中的整合，並將由AI輔助的決策確立為我們戰略的基石，這一點至關重要。」

帕蘭泰爾與五角大廈未立即回應置評請求。

費恩柏格的命令對帕蘭泰爾來說，是一次重大勝利，該公司已獲得越來越多美國政府合約，包括去年夏天宣布、價值高達100億美元的美國陸軍合約。這些合約協助該公司的股價在過去一年翻倍，其市值已推升至近3600億美元。

Maven可以快速分析來自衛星、無人機、雷達、感測器與情報報告的大量數據，並利用AI自動識別潛在威脅或目標，例如敵方軍用車輛、建築物與武器庫。

聯合國專家小組曾警告，在沒有人類介入的情況下使用AI標定武器，恐將引發道德、法律與安全風險，因為AI會從用於訓練它的資料中吸收潛在偏誤。

帕蘭泰爾則表示，該公司的軟體不會做出致命決定，人類仍負責選擇與批准目標。

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