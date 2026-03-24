川普稱若達協議將接收伊朗濃縮鈾　共管荷莫茲海峽

美國總統川普今天表示，若美國與伊朗達成協議，美國將接收伊朗濃縮鈾，並稱荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將由雙方共同控制。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在美國佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）告訴媒體，美伊在週末討論後在「多項重大議題取得共識」。

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儘管伊朗否認已與美國對話，川普表示，美國正與伊朗政權內的「最高層級人士」談判，試圖結束戰爭，但此人並非伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。

川普告訴CNN記者，美伊雙方已達成15點共識，包括德黑蘭當局承諾不發展核武。

彭博（Bloomberg News）報導，川普表示想要伊朗的濃縮鈾，被問到將如何拿到時說會「非常容易」。他說：「如果我們和他們達成協議，我們就自己去把它拿走。」

川普還表示，如果一切順利，荷莫茲海峽「很快就會開放」，還說他希望看到這條重要的航道將「由我和阿亞圖拉（Ayatollah）共同控制，不管阿亞圖拉是誰」。阿亞圖拉是伊朗高階神職頭銜。

川普淡化放寬部分伊朗石油制裁的舉措，表態用意在提升供應，對戰爭「不會有任何影響」。（編譯：盧映孜）1150324

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