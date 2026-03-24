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    台人遊南韓最愛買棉被！老闆曝占9成業績：沒台灣客就倒了

    2026/03/24 00:50 即時新聞／綜合報導
    南韓廣藏市場示意圖，與本文無關。（彭博）

    南韓廣藏市場示意圖，與本文無關。（彭博）

    台灣有不少人喜歡到南韓旅遊購物，但沒有想到近年台灣客最愛入手的商品竟然是「棉被」！首爾歷史最悠久、規模最大的知名傳統市場「廣藏市場」的一位寢具店老闆甚至直言，店內幾乎有9成客人都來自台灣，「如果沒有台灣觀光客，這裡早就倒了」。

    據韓媒《韓國經濟》（Hankyung）先前以「沒有韓國人……台灣人去廣藏市場必買的『發燒貨』」為題報導，記者實地走訪位於首爾鐘路區廣藏市場的「寢具街」，發現原本以南韓在地人採買「婚嫁寢具」為主的街道，現在竟然有約90%的業績依賴台灣觀光客。

    寢具街上不少店家門口都貼著「中文OK」、「提供中文服務」等標示，甚至標明可收新台幣。市場內隨處可聽見中文對話，幾乎清一色來自台灣的遊客。該條街為了迎合台灣旅客喜好的商品風格，也早就做了轉型。

    一位50多歲的棉被店老闆直言，「如果沒有台灣觀光客，這裡早就倒了，幾乎所有收入都來自他們」。他透露，疫情結束後短短幾年，正是靠這些觀光客才得以維持生計，有很多台灣人甚至是「為了買棉被專程來韓國」。

    據了解，台灣客最愛買「莫代爾」（Modal）材質的棉被，這種人造再生纖維由山毛櫸木漿製成，屬於環保型纖維素纖維，兼具棉的柔軟親膚與絲綢的光澤懸垂感，吸濕透氣性極佳，非常適合台灣潮濕且冬天不算極寒的氣候。

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