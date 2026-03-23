遲來的盟友！北約將達共識 力挺川普對伊朗軍事行動

北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）表示，他全力支持川普針對伊朗的軍事行動，他預計北約各國將會達成共識支持川普。（美聯社檔案照）

政治新聞網站《Politico》報導，北約（NATO）組織秘書長呂特（Mark Rutte）表示，他全力支持川普總統針對伊朗的軍事行動，並說他預計北約各成員國將會達成共識，支持川普對伊朗的軍事行動。川普先前對北約盟國不願派兵協助荷姆茲海峽重新開放表達不滿，抨擊北約若沒有美國，就是「紙老虎」。

呂特22日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》（Face the Nation）主持人布瑞南（Margaret Brennan）訪問時表示：「我所知道的是，我們總是會達成一致。」

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在這次採訪中，布瑞南提及伊朗20日對位於印度洋狄耶戈加西亞島 （Diego Garcia）英美聯合軍事基地發射2枚中程彈道飛彈的問題。該基地距離伊朗約4000公里，是目前已知的伊朗飛彈所能達到的最遠射程，這也意味著許多歐洲國家都在伊朗飛彈的打擊範圍之內。

呂特對此回應表示，北約目前正在調查和評估以色列所說的情況，即伊朗所發射的是洲際彈道飛彈。他說：「但是如果這是真的，那就更加證明了川普總統在這裡所做的事情是至關重要的，那就是摧毀伊朗的彈道飛彈能力、摧毀伊朗的核武能力。」

呂特還呼應了美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）的說法，指出：「正如瓦爾茲大使剛說過的那樣，我們在北韓問題上已經看到，如果我們談判時間太長，你可能就會錯過解決這件事的時機，而北韓現在已經擁有了核武能力。」

呂特指出：「如果伊朗擁有了核武能力，包括，再加上飛彈能力，這將對以色列、對該地區、對歐洲、對世界穩定構成直接威脅、生存威脅。因此，川普總統這樣做是至關重要的，而且我已經看到了民調，但我真的希望美國人民會支持他，因為他這樣做是為了讓整個世界更安全。」

呂特表示，在剛剛過去的這1週裡，他已經與川普交談過幾次，並理解川普的做法，即為了保證美國打擊伊朗的「史詩之怒」（Epic Fury）軍事行動能夠達到先發制人的效果，川普不能提前通知歐洲盟友以及美國在世界各地的盟友和夥伴國家。

呂特說，「因此，歐洲國家需要幾週時間來達成一致是完全合乎邏輯的」，自19日以來，已有22個國家達成共識，其中大多數是北約成員國，並正在解決幾個問題，以響應川普總統的號召，「確保我們能夠保障荷姆茲海峽的自由航行」。

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