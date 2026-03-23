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    首頁 > 國際

    中國對伊朗口惠實不至？學者解讀「結伴不結盟」

    2026/03/23 21:18 中央社
    中國國家主席習近平。（路透檔案照）

    中國國家主席習近平。（路透檔案照）

    伊朗戰事影響全球，學者表示，中國的外交方針是「結伴不結盟」，不會為了反制美國而以行動支持伊朗；且今年要舉行「中阿峰會」，中國不可能為了伊朗去得罪其他阿拉伯國家。

    台灣大學政治系教授張登及今天在北威論壇「中國兩會後政經展望」的座談中，針對當前中東戰爭的中國角色發表看法。

    張登及表示，有些人認為，伊朗是上海合作組織和金磚集團的會員，而在地緣政治裡，「中俄朝（北韓）伊」又被認為是「邪惡軸心」，再加上伊朗8、9成的石油是出口到中國，中國理應在伊朗被美國和以色列攻打時給予支持，但中方目前的支持主要是外交辭令，並沒有什麼實際作為。

    他說，實際上，中國在1990年代有「夥伴外交」之後，「結伴不結盟」就是中國外交的長期方針，是一種務實的政策。目前與中國有盟國條約的只有北韓。

    「伊朗、俄羅斯軍事合作較緊密」

    張登及表示，即使中伊去年有一個25年期投資基礎建設的協議，其實也是循序漸進的過程，中國並不打算很快要落實這些對伊朗的投資。而伊朗也知道中國這種戰略夥伴並不是盟友的關係，所以伊朗跟俄羅斯在軍事上合作要比與中國緊密得很多。

    他指出，「中國不需要去支持伊朗，自有俄羅斯在支持」。從地緣政治來看，俄羅斯也不希望失去了敘利亞之後，在中東地區再完全徹底失去伊朗，所以俄羅斯會協助。

    中東戰事使得油價飆升，張登及說，中國的能源韌性相對比較高，其石油戰略儲備至少有半年的時間，又從俄羅斯進口天然氣，甚至還可以跟美國買天然氣，「美國一定會願意做這種單」。

    「中國若挺伊朗 得罪阿拉伯國家」

    談到中國在當前中東戰爭中的角色，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪時同樣表示，中國不大可能以實際行動支持伊朗，因為中國─阿拉伯國家峰會很快就要舉辦了，中國不可能為了伊朗去得罪其他阿拉伯國家。

    伊朗對中國的石油出口是大宗，但只占中國進口石油的13%左右，中國最大石油進口來源是來自於不會受到交通影響的俄羅斯，所以衝擊沒有那麼大。但他表示，如果長期動盪不安，對全世界都會有很大影響。

    張五岳說，中國想在這場美以攻伊的戰事當中，取得一個相較於美國不同角色的戰略定力。

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