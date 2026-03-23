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    首頁 > 國際

    美伊戰爭要角 福特號航艦返回希臘基地

    2026/03/23 21:30 中央社
    福特號航空母艦今抵達希臘克里特島的索達灣海軍基地。（路透）

    福特號航空母艦今抵達希臘克里特島的索達灣海軍基地。（路透）

    日前參與對伊朗作戰的美國航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford），今天返回希臘克里特島一處美國海軍基地。

    法新社報導，福特號2月在希臘克里特島索達灣（Souda Bay）補給糧食、燃料和彈藥，不過本月12日對伊朗作戰期間傳出艦上洗衣區域起火，造成2名船員受傷。

    美國和以色列2月28日聯手對伊朗發動大規模空襲，當時美國對中東區域加強兵力部署，包括部署福特號和林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦。

    這兩艘航艦均配備數十架戰機，在美方對伊朗採取行動中扮演要角。福特號因火警事故駛離中東後，使美軍在該區域部署出現空缺。

    賓州大學華盛頓校區（Penn Washington）全球政策計畫主任史奈德曼（Daniel Schneiderman）表示：「不論福特號離開多長時間，都代表美方對戰事的支援減少。」

    他認為，「福特號在協防以色列這方面至關重要」，如果具備重要防空能力的部分隨行艦艇繼續駐守以色列附近，「那麼福特號駛離該地區對整體作戰的衝擊將稍微緩解」。

    海上執勤近1年 恐身心俱疲

    福特號已在海上部署長達數月之久，抵達中東前，曾在加勒比海參與對委內瑞拉的行動。長時間部署也引發外界注意艦上官兵的士氣與戰備狀態。

    這起火災只是福特號近期一系列維護問題之一，艦上650個馬桶的管線也有問題。美國全國公共電台（NPR）報導，福特號艦上馬桶系統尺寸太小、設計不良，經常發生故障。

    美國聯邦參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）副主席華納（Mark Warner）痛批福特號延長部署一事，「福特號與艦上人員在海上執勤近1年後早已身心俱疲，他們正為總統川普（Donald Trump）魯莽的軍事決策付出代價」。

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