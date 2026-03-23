習近平：雄安新區建設發展獲重大成果 決策完全正確

中共總書記習近平今天在李強等3名政治局常委陪同下，視察雄安新區，並表示「建設雄安新區的決策是完全正確的」。（圖擷自新華社）

中共總書記習近平今天在李強等3名政治局常委陪同下，視察雄安新區的國企總部、中學校區並召開座談會。他說，雄安新區建設和發展「取得重大階段性成果」，充分證明中共中央關於「建設雄安新區的決策是完全正確的」，各方面工作是「扎實有效的」。

新華社報導，今天陪同習近平視察雄安新區者，包括中國國務院總理李強、中共中央書記處書記蔡奇、國務院副總理丁薛祥等3名中共政治局常委，以及兼任中共政治局委員的國務院副總理何立峰等高官。

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此外，北京市委書記尹力、天津市委書記陳敏爾等中共政治局委員，以及中國國務委員兼國務院秘書長吳政隆、國家發改委主任鄭柵潔等人，也出席習近平召開的座談會。

根據報導，習近平今天先後參觀遷往雄安新區的中國華能集團總部及相關子公司，以及北京四中的雄安校區，隨後主持「深入推進雄安新區高質量建設和發展座談會」。

習近平說，在中共中央堅強領導下，經過各方共同努力，雄安新區建設和發展「取得重大階段性成果」。實踐充分證明，「黨中央關於建設雄安新區的決策是完全正確的，各方面工作是扎實有效的」。

他表示，深入推進雄安新區「高質量建設」和發展，必須堅持新區功能定位，更加「有力、有序」推進北京非首都功能疏解和承接。要積極穩妥分批推進央企、高校（大專院校）、醫院（向雄安新區）疏解項目建設，有序推進金融機構、科研院所、事業單位疏解，支持疏解單位更好發展。

習近平說，同時要強化對疏解到雄安新區項目、人員的政策保障和服務，引導支持疏解項目，輻射帶動雄安新區及周邊區域發展。

習近平強調，要集中力量推進雄安新區「啟動區」、「起步區」等建設，努力創造「雄安質量」，建設「天藍、地綠、水清的美麗雄安」；培育符合雄安新區實際的現代化產業體系；要高水平建設「雄安中關村」科技園區，推動更多科創成果轉化落地。

他說，各有關方面要增強「大局意識、責任意識」，以實際行動落實好黨中央決策部署，支持雄安新區「高質量建設」和發展。雄安新區廣大幹部要「勇於擔當，撲下身子抓落實，努力向黨和人民交出合格答卷」。（編輯：邱國強/唐聲揚）1150323

中共總書記習近平今天在李強等3名政治局常委陪同下，視察雄安新區，並表示「建設雄安新區的決策是完全正確的」。（圖擷自新華社）

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