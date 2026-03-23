當首相不能開車！高市早苗收到「第1台愛車復刻模型」嗨翻

自民黨廣報本部長鈴木貴子協助老家北海道模型店，將一台復刻日本首相高市早苗人生中第一台愛車的模型，親自送到她手中。（圖擷取自@_SuzukiTakako_ 社群平台「X」，本報合成）

日本首相高市早苗上任後，曾發文透露自己成為首相後，日常生活出現一些不便之處，像是入住首相公邸後無法點任何外送、外出只能搭乘首相專車不能親自開車等。對此，自民黨廣報本部長（相當於公關部長）鈴木貴子協助老家模型店，復刻出高市早苗第一台愛車、手公客製化的模型給她，讓她感動不已，溫馨互動也在社群成為熱門話題。

鈴木貴子昨（22）日在IG、X平台（原推特）分享發文表示，來自她的北海道老家、位於釧路町的模型店「ホビーショップくしろベース」，為高市早苗手工製作一台珍珠白的Toyota Supra汽車模型。據悉，高市早苗在1991年買下人生中第一台愛車，為TOYOTA Supra第三代A70，這台車她連續開了20多年，即便車身老化也捨不得報廢，最後這台車2022年時在奈良Toyota協助下翻修，並放置在奈良まほろば博物館內展示。

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鈴木貴子透露，這個模型是模型店業者是為接任日本首相後，不能親自開車上路的高市早苗所準備的驚喜，業者設法聯絡到鈴木貴子，希望她能協助將這台模型送到高市早苗手中。鈴木貴子帶著這份心意滿分的小禮物，展開「給高市首相的驚喜大作戰」行動，並安排送禮小隊一起到高市早苗面前，拍下她的開箱反應。

高市早苗起初一臉納悶，看著一群人來勢洶洶地走向自己，接著鈴木貴子拿出裝著汽車模型的紙盒，並向她介紹這個模型的由來，希望她能親自打開來看看。高市早苗小心翼翼拿出模型後，立即認出其外型正是自己的第一台愛車，當場發出相當開心的歡呼聲，還不斷誇讚製作者相當細心，從車牌到座椅套都完美還原。

鈴木貴子坦言，自己原本打算在高市早苗今年生日當天（3月7日）送出，不過因為高市早苗那段時間公務太過繁忙，只好將這份禮物等到眾議院預算通過後，再親自送上。另外，鈴木貴子還為高市早苗與模型拍合照留念，還強調能自己能拍出「超級絕美無敵精緻人像」（超絶ポートレート綺麗綺麗バージョン），反被高市早苗當場吐槽。

此外，鈴木貴子還不忘在貼文中向「ホビーショップくしろベース」業者表示，將他們製作的禮物成功送達、完成約定，並透露自己有空會再去參加店內舉辦的遙控車活動。有趣的是，鈴木貴子在文末貼心地為店家進行宣傳，介紹這間模型店有室內地毯賽道、戶外柏油賽道、戶外越野賽道，每個週末都會聚集很多遙控車愛好者。

網友則紛紛留言表示，「好像小孩子收到喜歡的玩具一樣」、「對汽車愛好者來說，這真的是一份最棒的禮物」、「御宅族居然讓國會議員充當『送貨員』，令人震驚的妙招」、「任何車主如果看到自己的愛車被神復刻出來，都會感到無比興奮」、「竟然有人能親手送給日本首相一份禮物，真是太了不起了！」、「看完影片後，完全能感受到高市首相是發自內心感到開心，雙眼閃閃發光，沒有絲毫矯揉造作，相當真誠」。

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高市早苗人生中第一台愛車Toyota Supra 第三代 A70，經過修復後放置在奈良まほろば博物館內展示。（圖擷取自@Kxzxyx18 社群平台「X」）

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