學者：習近平權力穩固 不需對台動武轉移矛盾

習近平。（路透檔案照）

學者張五岳今天指出，當前中共總書記習近平權力穩固，不需要藉由對台動武來移轉高層矛盾或軍方壓力；短期內兩岸關係既沒有踩紅線又沒有意外的情況下，對習近平來說，「誰主張武統就是飯桶」。

北威論壇「中國兩會後政經展望」下午舉行，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳發表演講，多名專家學者並在會後座談。

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張五岳說，3月初中國兩會（全國政協、全國人大）上，國務院總理李強的政府工作報告，以及全國人大常委會委員長趙樂際的閉幕結語都高舉習近平，就可以看出習近平的權力未受到挑戰。

看待兩岸關係，張五岳指出，首先要認識到習近平仍然大權在握，大家不用擔心中共軍委副主席張又俠被整肅，就強化習近平對台動武的可能。

明年中共建軍100週年 共軍高層處空窗期

他說，「習近平不需要藉由對台動武來移轉高層矛盾，來移轉軍方的壓力，不存在這個問題」。此外，共軍現在所有作戰系統決策系統還在處在一個空窗期，人都還沒補齊。他認為，2027年是中共建軍100週年，因此今年秋天的中共20屆五中全會應該會將軍方主要人事補齊，否則「不好看」。

在座談中，張五岳說，中共對台提出「新時代解決台灣問題的總體方略」，也就是不能為了「解決台灣問題」而影響到國家發展和「中華民族偉大復興」。

他進一步說明，現階段短期來看，既沒有踩紅線又沒有意外，誰主張武統，「我認為從習近平的眼中來看，這些人就是飯桶」。從中國的角度，就是繼續反對台獨、反對外部勢力干預，並且要推進融合發展和「和平統一」的歷史進程。

他並表示，未來5年之內，北京會期待在和平統一上取得一定的歷史的進程，但不要把這個跟「完成統一」畫上等號。

台灣大學政治學系教授張登及在座談中表示，他認為應該用辯證的方式來看待「統一時間表」的問題。譬如有關2027年「戴維森窗口」，絕對不是2027年以前中國就要完成統一的工作，而是要思考在中共建政100年、2049年目標「全面建成社會主義現代化強國」下，屆時兩岸關係會發展到什麼程度。

他說，如果統一的工作會妨礙到中共在2035年初步完成現代化、2049年完成全面現代化，對台灣不管是「武統」還是「和統」，對岸都不該因此延宕甚至破壞了它完全現代化建設的過程，「所以這是一個辯證的關係，並不是一個固定的時間表的關係」。

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