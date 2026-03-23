全球能源咽喉恐遭封鎖！伊朗嗆佈下「水雷陣」 回擊美48小時通牒

1987年9月21日，美國海軍「拉薩爾號」的登船檢查小組，在波斯灣檢查伊朗貨輪上的水雷，背景為美軍「賈德瑞號」；兩伊戰爭期間，這2艘美艦負責護送懸掛美國國旗的科威特油輪通過波斯灣。（美聯社檔案照）

面對美軍與以色列的軍事壓力，伊朗防禦委員會（Defense Council）今（23日）發布強硬聲明，明確劃下戰術紅線：若伊朗沿海或領土遭到攻擊，伊朗將在波斯灣全線布設各類水雷，包含可由岸際投放的漂流式水雷，徹底中斷所有航運通道。

據《法新社》報導，這項強硬立場由伊朗國家通訊社（IRNA）代為轉達。值得注意的是，該聲明並非由外交部發出，而是出自隸屬於最高國家安全委員會的「防禦委員會」。該委員會自2025年6月伊朗與以色列爆發12天衝突後成立，顯示伊朗已將其軍事防禦機制「戰時常態化」。

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軍事觀察家指出，伊朗所提到的「漂流式水雷」，是波灣地區最難防範的非對稱作戰工具。不同於固定式水雷，這類武器能隨著海流移動，難以透過掃雷艦進行單點清除。一旦在荷姆茲海峽等狹窄水道大規模部署，即使是現代化艦隊，也必須耗費極大資源與時間進行排雷。

這項威脅並非空談。伊朗聲明強調，根據「既有軍事慣例」，一旦主權遭受威脅，封鎖航道將是必然手段。這不僅是對航運業者的直接警告，更意在告訴美方：封鎖波灣已成為伊朗戰時防禦的「預設選項」。

伊朗此舉被視為對美國總統川普發出之48小時通牒的直接回應。川普先前威脅，若波斯灣航道未能在限期內完全開放，將鎖定伊朗境內發電設施進行摧毀。隨著華盛頓時間週一深夜期限將至，伊朗此刻發布佈雷聲明，意在將「能源設施安全」與「海峽航行權」劃上等號，形成互不退讓的對峙。

在軍事對峙之外，這場衝突已嚴重干擾能源供應。隨著通往荷姆茲海峽的商船數量顯著減少，全球能源市場正屏息以待，關注雙方是否會在台灣時間週二（24日）上午屆滿後，將對峙從「口頭威脅」轉化為「實質佈雷」或「打擊發電廠」的軍事行動。

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