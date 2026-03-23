去香港小心！拒絕交出電子設備密碼即視為犯罪 最高囚1年

香港街頭懸掛著中國國旗與香港區旗。香港政府修訂國安相關實施細則，擴大警方在國安案件中強制解鎖電子設備的權限，拒絕配合者最高可面臨1年監禁。（法新社資料照）

未來在香港，若警方認定手機或電腦內存有證據，民眾若拒絕交出解鎖密碼，恐面臨牢獄之災。香港政府針對國家安全法律實施細則進行修訂，正式將「拒絕提供密碼」列為刑事罪行。

《法新社》報導，這項針對數位設備的執法權限，在香港社會引發廣泛關注。修訂後的條文明確列出，相關人士不得以「可能導致入罪」或「違反保密責任」等理由拒絕配合。這意味著在國安案件的偵查流程中，民眾面臨的數位隱私門檻與執法壓力，已進入新的階段。

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港府官方聲明重申，相關執行細則均符合《基本法》下的人權保障條文，且強調執法措施不會影響一般 日正式刊憲生效。依照修訂內容，若民眾拒絕向警方提供手機、電腦或其他電子設備的「密碼或解密方式」，最高可判處1年監禁，並處港幣10萬元（約新台幣41萬元）罰款。

過去在相關調查中，民眾若選擇不提供電子設備密碼，通常不構成阻礙執法。然而，此次修訂大幅改變了規則。新制規定，不僅是國安案件的受查對象，包括設備持有人、獲授權接達者，以及任何知曉密碼的人員，都負有協助解密的義務。港府強調，相關人士不得以「可能導致入罪」或「保密責任」作為拒絕配合的理由。

除了手機解鎖，此次修訂還賦予執法部門更多權力。據香港《獨媒》（InMediaHK）報導，香港海關人員現已被納入國安細則的執法人員範疇，有權在機場或關口等指定市民的日常生活與正常機構運作。

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