「活魚在睡覺！」中國魚販添加麻藥運輸保存 長期食用傷肝腎

部分中國水產商涉及大量使用麻醉藥甚至工業用酒精，讓活魚在運送過程中保持休眠狀態，恐嚴重影響消費者健康。示意圖。（法新社）

中國媒體調查發現，部分中國水產商涉及大量使用麻醉藥甚至工業用酒精，讓活魚在運送過程中保持休眠狀態，而這一現象如今已出現在中國沿海及內陸省市，且遍及水產商、零售市場乃至餐飲店鋪，被指嚴重影響消費者健康。

央視新聞報導，2個多月的調查暗訪顯示，在重慶市的樂邦水產市場，大量長途運輸的活魚在運抵市場後呈現休眠狀態，在水中猶如死魚，但只要稍作充氧便恢復正常。至於知情的當地商販，都稱之為「活魚在睡覺」。

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據報導，在運輸過程中，工人往裝活魚的桶子裡加了被稱為「魚護寶」的液體，經過攪拌，桶子裡活蹦亂跳的活魚瞬間安靜癱軟。然而，這些液體都屬於中國官方定義的「三無」產品，也就是無生產日期、無生產廠商、無生產許可證。

當地魚販表示，這些添加液體其實是麻醉藥，目的是「方便裝卸」，防止魚鱗在運送過程中掉落。而這些名為「暈魚王」、「魚安寶」、「魚護寶」的「三無」產品，卻都以丁香酚為主要成分。而長期食用丁香酚恐會損傷肝、腎等器官。

部分商家使用工業酒精 劇毒甲醇重則致死

除了重慶市，山東省臨沂市強盛海鮮批發市場，同樣存在活魚運輸過程使用麻醉劑的情況，部分商家甚至用上了更強效的工業用酒精。而工業用酒精富含劇毒甲醇，若進入人體，嚴重時可導致失明並損及臟器，甚至致死。而這些被灌入丁香酚、工業用酒精的活魚若經食用，將為食品安全埋下隱患。

此外，在安徽省宿州市百大市產品物流中心，運魚車輛使用麻藥已成常態。而當地市場使用的MS-222麻醉劑，是不可使用於食用活魚的種類。然而，用來混裝麻醉劑的工業酒精，卻被商販裝在一個原本盛裝瀝青的藍色塑膠桶內。

報導提到，江西省吉安市一家生產丁香酚的工廠承認，該廠從印尼進口原料加工，再以「食品添加劑」名義出廠，供魚販麻醉活魚。另有一些小工廠購買原料後包裝成「三無」麻藥流入市場。

根據報導，針對上述報導，中國國家市場監督管理總局已統籌部署，聯合重慶市市場監督管理局與山東省臨沂市市場監督管理局，同步啟動核查，執法人員並已查獲丁香酚及工業用酒精等證據，商戶承認用於麻醉活魚。

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