日美峰會強調台海安全重要性 玉木雄一郎肯定「最大成果」

日本在野黨國民民主黨代表玉木雄一郎23日就日美峰會確認台海和平重要性一事表示肯定。（資料照，圖擷自x.com/tamakiyuichiro）

日本在野黨國民民主黨代表玉木雄一郎23日就日美峰會確認台海和平重要性一事表示肯定，他表示，雖然並不起眼，卻是這次會談的最大成果之一，尤其能讓美方以書面形式發出明確訊息。

佳能全球戰略研究所資深研究員峯村健司，也在日本電視台的政論節目表示，過去半年來，美國總統川普一直希望與中國國家主席習近平進行交易，美中關係逐漸靠近。在這樣的情況下，日本一直試圖扭轉局面，最擔心的是，在美中領袖會談時，中國是否會以購買美國各種產品為交換，與美方達成某種交易。日美在會談中展現實力，對中國形成牽制。

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這次的日美峰會，雖然聚焦在中東情勢，但日方最擔心無疑是台灣有事的問題。白宮在日美會談後公布的成果文件，明文納入了「台灣海峽的和平與穩定對區域安全與全球繁榮不可或缺」，成果文件中重申支持透過對話實現和平解決，並再次表達「反對任何以武力或威嚇為手段的片面改變現狀行為」。

玉木今天公開肯定高市早苗首相這次訪美的成就。產經新聞報導，高市與川普去年10月曾在東京進行首次面對面會談，但當時並未發表聯合聲明。川普將於4月下旬訪問中國，玉木指出，雖然此次以伊朗情勢為主要議題，但原本日美會談的目的，主要是為了在對中政策上對齊腳步。

對於整體日美領袖會談，玉木表示，這是一場在高度緊張、且極為困難局面下進行的會談。在首相的主導以及外交當局的努力之下，最終成功應對。他並對相關人員表達慰勞之意。

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