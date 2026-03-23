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    首頁 > 國際

    對台灣等盟友喊話？ 川普深夜突拋「委婉的1句話」！

    2026/03/23 17:34 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（歐新社）

    美國總統川普。（歐新社）

    美國總統川普美東時間週六（21日）發出48小時最後通牒，向伊朗放話若全面開放荷姆茲海峽，美方將打擊伊朗境內電力設施。美東時間22日深夜，川普又於社群丟出一句耐人尋味的喊話：「和平得靠實力換來！」

    川普強硬要求德黑蘭政府在48小時內，無條件且完全開放荷姆茲海峽，否則美軍將鎖定伊朗各大發電廠發動毀滅性打擊，且「從最大的電廠開始」。伊朗也隨即反擊，警告稱他們也將鎖定美國在波斯灣的能源及資訊基礎設施進行報復。

    美東時間22日深夜11點48分（台灣時間23日上午11點48分），川普又於「真相社交」發文，這次只簡短寫下一行字：「用比較保守的方式來說，和平得靠實力換來（PEACE THROUGH STRENGTH, TO PUT IT MILDLY）！」白宮官方帳號隨後轉方川普的貼文。

    川普一直以來都非常強調壯大實力的重要性，不管是對內還是對外。他的這句話本質上是在說自己取採強硬手段，不是為戰而戰，而是要避免更大的衝突，認為美方對伊朗採取的軍事打擊行動是「維持和平的必要手段」。

    另一方面，川普也可能是在向敵對勢力（中國、俄羅斯、伊朗）釋出「要試探美國底線，我會用更強硬的方式回應」的威嚇訊號；同時也向包括台灣、日本、南韓、中東等國盟友重申，要想維持和平，就得增強自身防衛實力，美國會出手，但盟友也應該出錢、出兵、表態。

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