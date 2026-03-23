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    首頁 > 國際

    伊朗戰爭影響更甚兩大石油危機 國際能源總署：沒有國家能倖免

    2026/03/23 15:41 編譯孫宇青／綜合報導
    國際能源總署執行董事比羅爾直言，伊朗戰爭引發的能源危機，影響超越此前2次石油危機，沒有國家能夠倖免。（美聯社）

    國際能源總署執行董事比羅爾直言，伊朗戰爭引發的能源危機，影響超越此前2次石油危機，沒有國家能夠倖免。（美聯社）

    伊朗藉由封鎖荷姆茲海峽、干擾全球5分之1能源運輸要道，意圖箝制美國和以色列的攻擊。國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）23日直言，伊朗戰爭引發的能源危機已對全球經濟造成重大威脅，影響超越此前2次石油危機，沒有國家能夠倖免。

    比羅爾在澳洲坎培拉的全國記者俱樂部 （National Press Club）發表談話時，將當前能源危機與1970年代的能源危機，以及俄羅斯2022年入侵烏克蘭帶來的衝擊進行比較，「就目前情況來看，這場危機實際上是兩次石油危機和一次天然氣供應風暴的相加」。

    他表示非常希望這個問題能儘速解決，因為全球經濟如今正面臨巨大的威脅，「如果危機繼續朝著這個方向發展，沒有任何國家能夠倖免」，全球必須共同努力應對。

    隨著美伊開戰進入第4週，美國總統川普與伊朗如今互相發出威脅。川普要求伊朗重新開放遭封鎖的荷姆茲海峽，否則將轟炸伊朗的發電設施，而伊朗也威脅一旦電廠遇襲，就會襲擊波斯灣地區與美國和以色列相關的能源和基礎設施。

    比羅爾告訴澳洲媒體，該地區至少有40處能源資產已在衝突中遭到「嚴重或非常嚴重的破壞」。

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