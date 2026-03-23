以色列有沒有核武？ 全世界都知道卻沒人說破

位於以色列內蓋夫沙漠（Negev Desert）的西蒙佩雷斯內蓋夫核研究中心（Shimon Peres Negev Nuclear Research Center）。此設施長年被國際社會視為以色列發展核武的核心，但以色列官方對此始終維持「不承認也不否認」的戰略模糊政策。（路透資料照）

以色列到底有沒有核武？官方從未承認，但從情報機構、國際研究到前核技術人員的證詞，外界長期將其視為公開的祕密。這種刻意維持的模糊政策，反而被外界視為具威嚇效果的安全策略之一。

據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，隨著伊朗飛彈21日擊中以色列南部的狄莫納（Dimona）附近區域，當地高度機密的西蒙佩雷斯內蓋夫核研究中心（Shimon Peres Negev Nuclear Research Center）再次成為國際焦點。

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這座設施長年來被視為以色列發展核武的核心，但以色列官方始終堅稱其僅用於民間研究，對核武問題維持不承認也不否認的戰略模糊。這種長期維持的模糊立場，被分析人士稱為「核模糊」（nuclear ambiguity）。

儘管官方絕口不提，但國際社會普遍認為以色列擁有核武。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）在2025年的報告中估計，以色列可能擁有約90枚核彈頭。

這種公開的祕密在歷史上曾多次被挑戰。1986年，當時31歲的前狄莫納核技術員瓦努努（Mordechai Vanunu）向英國《週日泰晤士報》（Sunday Times）提供了一系列設施內部的照片。曾參與美國核武計畫的專家審視照片後，據此評估該設施具備每年生產約10枚核彈所需材料的能力。

不說破的威嚇力

即便面臨吹哨者的鐵證，以色列的官方立場依然文風不動。自1960年代以來，歷任以色列總理均重申一個原則：「以色列不會是第一個將核武引入該地區的國家。」這句話成為以色列應對核武質疑的標準答案。

前總理裴瑞斯（Shimon Peres）曾在1998年暗示了這種模糊政策的精髓。他當時表示：「我們成功製造了足夠的猜疑來形成威嚇，同時又未達到會招致國際制裁的明確狀態。」

如今，面對伊朗的飛彈威脅，這項延續數十年的模糊政策正迎來新的考驗。外界關注，當衝突逼近這個中東最敏感的區域時，以色列是否還能繼續維持這份不說破的默契。

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