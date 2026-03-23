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    首頁 > 國際

    中國青年在日本工廠月入4萬 同胞超羨慕：比國內更好

    2026/03/23 14:44 即時新聞／綜合報導
    中國青年分享他2月在日本鄉下工廠薪水近20萬日圓，讓不少中國同胞相當羨慕。（圖擷自bilibili）

    中國青年分享他2月在日本鄉下工廠薪水近20萬日圓，讓不少中國同胞相當羨慕。（圖擷自bilibili）

    日本首相高市早苗去年11月對「台灣有事」表態，引發中國當局大動作抵制，包括要求公民避免前往日本等等。不過，1名中國青年本月上傳影片，說明他2月在日本鄉下工廠的薪水將近20萬日圓（約新台幣4萬、人民幣8633元），讓不少中國同胞相當羨慕，直說比國內的工廠更好。

    從這名青年分享的影片可以看到，他是以研習生（技能實習生，在日本透過工作學習專業技能）的身分來到日本，今年2月份出勤20天，工時為164小時30分鐘，並且加班了38個小時30分鐘，薪水為25萬1709日圓，扣除健保、年金、住宿費、員工餐，最後實拿19萬8675日圓。

    青年表示，有些人可能會覺得這份薪水不多，但研習生基本上就是拿法定最低薪資，因此日本其他人的薪水和他相比只高不低，像其所在工廠的日本歐巴桑，不可能拿20萬日圓就請得到。

    中國網友們看到影片後紛紛留言，有人PO出廣西壯族自治區南寧市某工廠的薪水條，底薪為2200人民幣（約新台幣1萬元），加上各種加班、補貼實拿4479.32人民幣（約新台幣2萬元）。

    還有網友分享了自己在中國去過2次工廠上班的經歷，第1個是繳完五險（養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險）後實拿3000人民幣（約新台幣1.4萬元），第2個則是稅後4、5000人民幣（約新台幣1.8萬至2.3萬元），因此真的羨慕日韓歐美的工廠。

    當然，也有人認為去日本工作換算過來才實拿大約8600人民幣，這樣待著沒什麼意義，旋即被其他中國人狠嗆「國內有多少人能雙休（週休2日）實拿8000」、「國內你幫我找個8小時工作制、雙休、薪水8000的廠」。

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