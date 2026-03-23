對伊朗行動初期美本土基地遭無人機威脅 美軍：過去1年攔截率僅25％

美國北方司令部評估人員2025年10月23日在北達科他州基地，將「鐵砧」（Anvil）無人機攔截機安置於發射平台進行演習。美軍證實對伊朗行動期間，本土戰略重地曾遭無人機威脅。（圖擷取自美國國防部）

美軍證實，在對伊朗展開「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）初期數小時內，美國本土1處戰略重地曾遭無人機威脅，並已成功攔截；但軍方坦言，目前整體攔截率僅約25%。這起事件顯示，無人機威脅已延伸至美國本土軍事核心。

據軍聞網站《Defence News》報導，美國北方司令部（NORTHCOM）司令基洛特（Gregory Guillot）上將於上週四（19日）的聽證會揭露，2月28日對伊朗採取行動期間，美軍在美國本土戰略設施上空偵測並擊落1架小型無人機（sUAS）。

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儘管此次行動成功攔截，但基洛特在回覆參議院詢問時坦言，過去1年美軍基地遭無人機侵擾的頻率大幅攀升。他指出，目前偵測到的入侵者中，大約只有25%能被成功擊落，這意味著每4架闖入本土禁區的無人機，就有3架無法及時攔下。

美軍此次動用了結合AI感測與主動攔截的新型裝備：「快速部署包」（Fly-Away Kit,FAK）。這套裝備由Anduril公司研發，由11名士兵組成的特遣隊操作。當系統偵測到無人機威脅後，會發射名為「鐵砧」（Anvil）的自主引導攔截機，以高速撞擊方式將目標擊落。

基洛特強調，北方司令部正與戰略司令部合作，強化包括核潛艇基地、戰略轟炸機基地及飛彈發射井在內的防禦。為彌補技術缺口，美軍目前對限制空域內的無人機飛行採取零容忍政策。違規者最高可處10萬美元（約新台幣318萬元）罰款與刑事監禁。

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