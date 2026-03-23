狠狠打臉中國！日本2月外國旅客人數創歷史新高

日本在中國抵制下，今年2月赴日外國旅客一共有346萬6700人，創下歷史新高，其中台灣、南韓觀光客都增加了許多。圖為台灣旅客在京都合影。（歐新社）

日本首相高市早苗去年11月對「台灣有事」表態後，中國當局隨即呼籲公民避免前往日本，使得中客赴日數量大減。不過，日本當局公布今年2月外國旅客人數，在中客大跌的情況下竟然創下同月歷史新高。

日本政府觀光局（JNTO）新聞稿指出，今年2月赴日外國遊客一共有346萬6700人，比去年2月增長6.4％，創下該月份史上最高紀錄。JNTO表示，2月通常是日本旅遊淡季，但今年春節是在2月，因此來訪的東亞觀光客（過年出遊）有所增加，而且歐美旅客也有上漲。

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從JNTO公開的資料可以看到，今年2月訪日最多的是南韓旅客108萬6400人，和去年2月84萬7358人相比增加28.2％；赴日人數第2名的則是台灣69萬3600人，和去年同月50萬7346人相比暴增36.7％。

中國方面則是維持抵制狀態，今年2月訪日人數為39萬6400人，去年2月則是72萬2924人，銳減45.2％。不過，值得注意的是，香港2月赴日旅客達23萬3900人，比去年同月19萬5543人多出19.6％，可見香港人沒在管中國官方的抵制要求。

JNTO資料顯示，在中客驟減的情況下，南韓、台灣、美國等18個旅遊市場來訪旅客都是2月歷史新高，總人數346萬6700人比去年2月325萬8491人還要多。

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