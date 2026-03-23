美國外交機構成為伊朗攻擊目標 美國務院發布「全球警示」

美國國務院22日發布全球警示，建議美國公民提高警覺，且美國外交設施可能已經成為伊朗及其支援團體的攻擊目標。（彭博）

中東戰火持續延燒，美國國務院22日發布全球警示，建議美國公民提高警覺，且美國外交設施可能已經成為伊朗及其支援團體的攻擊目標。

美國國務院在社群媒體「X」發布全球警示，提醒全球各地的美國公民，提高警覺、加強注意安全，特別是在中東地區的美國公民。在海外的美國人應遵循最近的美國大使館或領事館發布的安全警示指引。

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國務院提醒，各國間歇性的空域關閉可能會導致旅行中斷或航班延誤，且美國的外交設施已成為攻擊目標，包括中東以外地區的美國使館也是，支持伊朗的團體可能會針對海外其他美國利益、以及與美國或美國人相關的地點發動攻擊。

美國國務院之所以發布全球警示，是因為伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）20日透過國營電視台聲稱：「全球的公園、休閒區與觀光勝地對伊朗的敵人而言將不再安全。」此言論被視為伊朗及其支援團體可能在全球各地進行攻擊的訊號。

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