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    金與正未列入名單！ 北韓官媒：金正恩再獲任命國務委員會委員長

    2026/03/23 10:07 即時新聞／綜合報導
    北韓第15屆最高人民會議第1次會議22日在平壤揭幕，金正恩在會上再次被推選為國務委員會委員長。（法新社）

    北韓第15屆最高人民會議第1次會議22日在平壤揭幕，金正恩在會上再次被推選為國務委員會委員長。（法新社）

    北韓中央通信社（KCNA，朝中社）證實，北韓第15屆最高人民會議第1次會議22日在平壤揭幕，金正恩在會上再次被推選為國務委員會委員長，至於金正恩胞妹金與正則未被列入國務委員名單。

    韓聯社報導，根據北韓憲法，國務委員會是國家主權最高政策領導機關，國務委員會委員長即為國家最高領導人，這是金正恩時隔3年再次被推選為委員長。2016年6月，北韓最高人民議會新設國務委員會，並推舉金正恩為首任委員長。

    報導稱，金正恩親信趙甬元接替崔龍海擔任最高人民議會常委會委員長；長期負責南韓事務的勞動黨中央十局前部長李善權、勞動黨前中央法務部長‌‌金亨植則擔任常委會副委員長。

    內閣方面，內閣總理樸泰成續任；前內閣總理金德訓擔任新設第一副總理職務；負責策劃生產軍需物資的第二經濟委員會被納入內閣，但委員長人選未公開，韓聯社分析，此舉旨在強調內閣對經濟領域負有完全責任。

    與此同時，趙甬元當選國務委員會第一副委員長；金正恩胞妹金與正則未被列入國務委員名單。

    報導還稱，修改補充《北韓社會主義憲法》、國家經濟發展5年規劃落實議題，以及2025年國家預算執行情況和2026年國家預算議題也被提上議程，但具體內容未公開。

    最高人民會議是北韓如同橡皮圖章一般的立法機構，由其正式批准國家政策，通常在勞動黨代表大會後召開，促使黨決策成為法律。

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