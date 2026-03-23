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    擬擴大地面攻勢 以軍參謀長：打擊黎巴嫩真主黨的戰鬥才剛開始

    2026/03/23 08:35 即時新聞／綜合報導
    以色列國防軍參謀總長薩米22日指出，針對真主黨的戰役才剛剛開始，這將會是個長期行動，以軍已做好準備。（美聯社）

    以色列國防軍參謀總長薩米22日指出，針對真主黨的戰役才剛剛開始，這將會是個長期行動，以軍已做好準備。（美聯社）

    中東戰火持續擴大，以色列國防軍（IDF）參謀總長薩米（Eyal Zamir）22日指出，伊朗是以軍的主要戰場，而對抗黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的北方戰線是另一個核心戰場。薩米強調，針對真主黨的戰役才剛剛開始，這將會是個長期行動，以軍已做好準備。

    根據《以色列時報》報導，薩米22日在以軍北方司令部批准作戰計畫，他提到，黎巴嫩真主黨是伊朗的重要代理人，他們選擇攻擊以色列是個嚴重錯誤，為此他們會傷害整個黎巴嫩。薩米表示，不論是伊朗政權或其代理人，都沒有安全的容身之處，任何對於以色列公民的威脅都會獲得精準且強力的回應。

    薩米指出，以軍在過去幾週針對黎巴嫩真主黨的行動中取得重大成果，打擊超過2000個目標、數十個武器儲藏庫、殲滅數百名恐怖分子，「對抗真主黨的戰役才剛開始」。

    薩米提到，當以軍對伊朗軍事行動結束後，真主黨將被孤立，軍方準備強化在黎巴嫩南部的地面攻勢，以及針對真主黨的空襲強度，確保以色列北部居民的安全，以軍也已經準備好應對一場長期戰役。

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