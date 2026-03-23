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    首頁 > 國際

    憂川普出兵 古巴：正為軍事侵略做足準備

    2026/03/23 07:45 即時新聞／綜合報導
    古巴外交部副部長德柯西奧證實，哈瓦那正為華府可能發動軍事侵略做足準備，同時強調古巴與美國「沒有爭端」。（歐新社資料照）

    古巴外交部副部長德柯西奧證實，哈瓦那正為華府可能發動軍事侵略做足準備，同時強調古巴與美國「沒有爭端」。（歐新社資料照）

    古巴外交部副部長德柯西奧（Carlos Fernandez de Cossio）表示，古巴已為美國可能發動軍事侵略做足準備，同時強調古巴與華府「沒有爭端」。

    美國總統川普（Donald Trump）威脅對任何向古巴銷售石油的國家加徵關稅，石油封鎖導致位於加勒比海地區的共產主義島國陷入經濟危機。本月初，哈瓦那與華府展開談判，川普更揚言自己「有幸」能接管古巴。

    路透報導，德柯西奧接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時指出，「歷史上，我國一直做好了舉國動員、應對軍事侵略的準備。……儘管我們認為發生這種情況的可能性不大，但如果我們不做好準備，那就太天真了。」

    德柯西奧強調古巴和美國之間沒有爭端，且古巴政府願意坐下來對話，「我們不明白為什麼有必要發生這種情況（美國入侵），也找不到任何正當理由。」

    外媒近日報導，哈瓦那與華府就古巴未來進行談判期間，川普政府官員曾要求古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）下台，但允許目前的共產政權存續。

    德柯西奧在專訪中駁斥了上述報導稱，任何有關古巴政府組成或官員牽扯對美談判的說法都是虛假的。他還補充，在與華府的談判過程中，政權更迭「絕對」不在考量範圍內。

    執掌美軍駐拉丁美洲部隊的最高將領上週告訴美國國會議員，美國軍方並未針對入侵古巴實施演訓，也並未積極準備以軍事手段佔領該島。

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