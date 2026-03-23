出口民調：斯洛維尼亞國會大選執政黨可望勝出

斯洛維尼亞現任總理高洛伯領導的執政黨自由運動黨在今天的國會大選中有望勝出，但出口民調顯示其席次下滑，需尋求更多結盟夥伴才能組閣。

路透社報導，根據國營斯洛維尼亞電視台（TV Slovenia）和商業頻道Pop TV公布的出口民調，自由運動黨（Freedom Movement）獲得29.9%選票，在90席國會中可以拿下30席，較上屆選舉的41席減少。

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民調機構Mediana指出，民粹領袖楊薩（Janez Jansa）帶領的在野斯洛維尼亞民主黨（Slovenian Democratic Party）預計可拿下27席，排名居次。

出口民調公布後，楊薩表示：「如果有人想要像現在這樣的政府，那麼根據這些相似結果所顯示，他們應該會感到滿意。至於希望改變的人，可能得和我們一樣繼續等待最終結果。」

法新社報導，出口民調結果顯示，高洛伯（Robert Golob）領導的自由派在今天大選中有望以些微差距領先美國總統川普仰慕者的保守派政治人物楊薩。

高洛伯於2022年接替楊薩時還是政壇新秀，隨後在這個擁有200萬人口的前南斯拉夫加盟共和國及歐洲聯盟成員國主導中間偏左聯合政府。

外國勢力干預疑雲為這次選戰投下震撼彈，當局正調查一家以色列公司是否涉及幕後操縱、散布暗示高洛伯政府貪瀆的偷拍影片。

本週有報導指出，揚薩與以色列私人情報公司黑立方（Black Cube）人員會面。領英公司（LinkedIn）於2023年指稱，該公司曾在匈牙利2022年大選前，運用領英針對社運人士和記者發動偷拍行動。（編譯：何宏儒）1150323

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