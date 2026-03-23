以色列襲擊黎巴嫩橋樑 黎國總統警告全面地面入侵在即

以色列22日打擊黎巴嫩南部的更多目標，包括跨越利塔尼河的卡斯米耶橋。（歐新社）

以色列22日打擊黎巴嫩南部的更多目標，包括跨越利塔尼河（Litani River）的1座關鍵橋樑。黎巴嫩總統（Joseph Aoun）警告，這可能是在為全面地面入侵做準備。

法新社報導，以色列軍方接獲命令，摧毀其聲稱伊朗支持的武裝團體真主黨（Hezbollah）用來跨越利塔尼河的橋樑；黎巴嫩官方媒體也報導以色列對南部多個地區的襲擊。

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1名法新社記者看到位於泰爾（Tyre）市郊1座被擊中的橋樑冒出濃煙。

黎國總統奧恩警告，這些攻擊「代表著危險的局勢升溫，以及對黎巴嫩主權的公然侵犯，並被視為地面入侵的前兆。」

在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美國和以色列的聯合空襲中喪生後，真主黨3月2日開始向以色列發射火箭進行報復，黎巴嫩因而被捲入這場中東戰爭。

以色列已派遣軍隊進入黎巴嫩並展開廣泛空襲，真主黨則還以密集的火箭砲。

以色列軍方22日表示，已開始對黎巴嫩南部的真主黨基礎設施進行「大範圍打擊」。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，對泰爾附近橋樑的3次打擊，「造成廣泛破壞，使其無法使用」。隨後還有第4次打擊。

奧恩譴責以色列鎖定並摧毀黎巴嫩南部的基礎設施與重要設施，特別是橫跨利塔尼河的卡斯米耶橋（Qasmiyeh bridge）及其他橋樑；鎖定利塔尼河上的橋樑，「是企圖切斷利塔尼河以南地區與黎巴嫩其餘領土之間的地理連結」。

NNA也報導，以色列部隊正在炸毀靠近以色列邊境泰貝鎮（Taybeh）的數棟房屋。

22日稍早，以色列聲稱，來自黎巴嫩的火箭砲造成1名平民喪生，但隨後宣布正在調查「這起事件是否涉及來自以色列國防軍（IDF）士兵的砲火」。

根據以軍說法，此前已有2名以色列士兵在黎巴嫩南部喪生。

黎巴嫩衛生部表示，22日在南部的2起打擊中造成4人死亡。當局通報，在為期3週的衝突中已有1029人喪生，超過100萬人流離失所。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，他與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已指示軍方，「立即摧毀利塔尼河上所有用於恐怖活動的橋樑，以防止真主黨恐怖份子與武器向南移動」。

利塔尼河位於以色列邊界以北約30公里處。以色列近日攻擊橫跨利塔尼河的2座橋樑，同樣指控這些橋樑正被真主黨使用。卡茲表示，軍方也接獲指示，要加速拆除邊境村莊內的黎巴嫩房屋，以阻撓對以色列社區的威脅。

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