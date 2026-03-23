菲律賓3人涉為中國從事間諜活動遭逮 疑洩漏南海巡邏情資

菲律賓巴拉旺的牡蠣灣設有一處海軍設施，並駐有一支由美國士兵組成、於2024年成立的「阿雲津特遣隊」。（法新社檔案照）

至少3名與菲律賓軍方有聯繫的菲律賓人，因涉嫌為中國從事間諜活動而遭到逮捕。他們涉嫌洩漏情資，引發在南海爭議海域的海上對峙。經過調查，他們的犯罪手法也相繼曝光。

香港「南華早報」22日報導，菲律賓海軍少將崔尼代（Roy Vincent Trinidad）表示，這起案件去年在一次跨部會的反情報行動中曝光，標誌著中國招募菲律賓人進行間諜活動的新戰略，而非在該國安插使用偽造當地身分的中國人員。

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崔尼代向南早表示，這些人透過類似的作案手法運作，部分涉案者似乎是獨立行動，同時透過類似的招募管道被接觸。審訊結果顯示，部分活動「已經持續幾個月到幾年不等，取決於個別案件」。

崔尼代使用化名來稱呼這3名嫌犯：「丹尼」（Danny）是1名商人，他利用菲律賓海岸防衛隊的友人獲取敏感情報。菲律賓國防部的文職雇員「勞倫斯」（Lawrence）和「艾莉森」（Allison），則被要求撰寫菲律賓軍方在各種議題上立場的分析報告，並將機密文件交給帶有英國、澳洲和中國口音的海外上線。

丹尼說，1名外國人在他線上求職時，透過即時通訊軟體WhatsApp聯繫他，最終讓他認識上線「彼得」（Peter），此人提供數千披索的報酬，以換取有關巴拉旺的情報。

崔尼代指出，這些人的動機「都是為了錢」，3人獲得「4到6位數」的報酬。

他說，丹尼後悔分享部署情資，這些情資可能導致2024年8月在有爭議的仙賓暗沙（Sabina Shoal）附近發生的衝撞事件，造成2艘菲律賓海防隊船隻受損。

GMA新聞網（GMA News）19日報導，1名嫌犯表示，他的上線要求提供各國，特別是東南亞國協（ASEAN）成員國，往返巴拉旺（Palawan）的輪替與補給任務時間表，而他是從1名海防隊的熟人那裡取得這些情資。

巴拉旺的牡蠣灣（Oyster Bay）設有一處海軍設施，並駐有一支由美國士兵組成、於2024年成立的「阿雲津特遣隊」（Task Force Ayungin）。

美國大使館表示，美軍在巴拉旺的「指揮與管制（C2）融合中心」是一個共享空間，美國和菲律賓可以即時分享情資，並在同一地點就聯合行動或演習進行協調。

崔尼代提到當選菲律賓丹轆省班班市（Bamban）市長、但後來被揭發並因人口販運遭定罪的中國公民郭華萍（Alice Guo），指出招募菲律賓人充當間諜標誌著中國的戰略轉變，不同於以往利用偽造的當地身分，將中國公民安插在該國。

中國駐馬尼拉大使館否認與這3人有任何關聯。發言人季凌鵬本月稍早表示，中方堅決反對並強烈譴責菲律賓某些機構散布所謂中國間諜敘事的極不負責任言論，「中國奉行不干涉他國內政的原則。」

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