美伊緊張升溫 荷姆茲海峽再現百年地緣政治風暴

荷姆茲海峽的地理位置，賦予伊朗對全球經濟獨特的影響力。（路透檔案照）

荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的地理位置賦予伊朗對全球經濟獨特的影響力，儘管其航道寬度僅約3.2公里，但歷史表明，目前對該海峽的爭奪，只是數個世紀以來控制這個關鍵貿易轉運站的最新一波衝突。

華爾街日報21日報導，自古波斯時代以來，包括希臘人、鄂圖曼人與葡萄牙人在內的世界強權，都試圖控制這條海峽。這裡曾是地球上最富庶的地方之一，來自印度的香料、絲綢與珠寶途經該水域，運往巴格達等貿易中心，並最終抵達歐洲。15世紀的中國航海家鄭和曾造訪該海峽，馬可波羅（Marco Polo）也曾寫下當地冒險航海家的故事。

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近年來，荷姆茲海峽與波斯灣已成為美國總統面臨的「盧比孔河」（Rubicon，意指破釜沉舟的重大抉擇），成為界定其外交政策與動用軍事力量的因素之一。在擔任公職的數十年前，川普就曾公開呼籲美國應展現「骨氣」，以確保波斯灣的安全。

分析人士指出，伊朗正藉由飆升的能源價格迫使美國進行意志對決，施壓川普縮減戰爭規模。荷姆茲海峽是連結全球部分最大能源儲備與全球需求的唯一航運通道，而伊朗就位在其北岸。

在2月28日遭到攻擊後不久，伊朗開始對油輪、貨輪與港口發射飛彈與無人機，以嚇阻船隻航向該海峽。

這是一項古老的戰略。歷史學家諾比洛（Bianca Nobilo）指出，早在油輪出現之前，荷姆茲海峽與它今天之所以重要的深層結構性原因如出一轍，「它是介於資源、財富與廣闊世界之間的一道狹窄海上大門。」

葡萄牙人與鄂圖曼人曾爭奪荷姆茲海峽的控制權。到了19世紀，由於貨物遭到從海峽南岸（即現代的阿拉伯聯合大公國）出發的劫掠者攻擊，歐洲商人將該地區稱為「海盜海岸」（Pirate Coast）。

該地區近期的戰略重要性可追溯至1930年代，當時在沙烏地阿拉伯與巴林發現的大型油田，引發對該地區新的地緣政治盤算。數十年來，美國在確保波斯灣安全方面退居二線，最初由英國人處理，隨後由對華府友好的伊朗國王負責看守。

然而，伊朗1979年的伊斯蘭革命改變了一切。在伊朗人將美國外交官扣為人質、兩國關係直線墜落的幾個月前，中央情報局（CIA）就在一份題為「荷姆茲海峽：脆弱的生命線」（The Strait of Hormuz: A Vulnerable Lifeline）的報告中，指出伊斯蘭革命帶來的另一種風險。

這份現已解密的中情局報告，列舉對通過該海峽的原油運輸的一系列潛在威脅，從水雷到被稱為「單桅帆船」（dhows）的小型木船所進行的破壞等。中情局指出，對於正盤算攻擊海峽航運的恐怖份子來說，有很多選項。

前美國總統卡特（Jimmy Carter）利用其1980年的國情咨文（State of the Union address），闡述美國對該地區以海峽為核心的新立場，「任何外部勢力企圖控制波斯灣地區，都將被視為對美利堅合眾國重大利益的攻擊。」

卡特之後的每一位美國總統，都曾因擔憂波斯灣航運而挑戰伊朗，雷根（Ronald Reagan）在1980年代末期所謂的「油輪戰爭」（tanker war）期間，面臨與今日最類似的局面。身為死敵的伊朗與伊拉克，雙雙攻擊石油基礎設施，雷根則動員海軍護航以確保運輸暢通。

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