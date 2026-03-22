斯洛維尼亞祭出加油限量措施 每天最多50公升

斯洛維尼亞政府宣布加油限制措施，私人車輛每天最多只能加50公升。（法新社資料照）

為了應對中東衝突導致的加油站汽油短缺問題，斯洛維尼亞今（22）日宣布暫時性限制購買燃油，私人車輛每天限購50公升，法人或私營企業的車輛則可以加到200公升。

《路透》報導，斯洛維尼亞總理戈洛布（Robert Golob）指出，上述措施將維持一段時間，直到政府另行通知，「我向你們保證，斯洛維尼亞的燃油充足，儲油庫滿載，沒有短缺問題。」

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戈洛布補充說，目前的問題出在「把汽油運到加油站」這段，為了改善問題，軍方將出動油罐車協助業者運送汽油，另外政府已要求供應商每日匯報供應狀況，以便調整措施，另外政府也建議供應商為外國駕駛準備加油方案。

報導稱，斯洛維尼亞今天已有許多加油站關門，匈牙利油氣集團MOL名下的加油站雖然有營業，但也祭出了限制措施，個人上限30公升，法人代表最多200公升。

40歲的教師貝辛斯基（Tamara Gale ⁠Beasinsky）受訪時指出，他今天透過APP確認了加油站的情況，所以加油時沒遇上什麼麻煩，「但昨天我們就遇到問題，因為我們排隊等了超過20分鐘......而且我們只能加30公升的柴油。」

來自瑞士的旅客皮耶阿蘭（Sahli Pierre-Alain）則告訴記者：「我沒想到這會……這麼快就跟發生在伊朗的事扯上關係。」

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