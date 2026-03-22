美國會特別委員會調查報告：中國操縱聯合國推進全球野心

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾指出，中國為了自身的戰略目標操縱聯合國，將自己的人馬安插在關鍵職位上，出資支持反制美國的倡議，並部署聯合國部隊以確保其商業利益。（歐新社檔案照）

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」近日發布調查報告，揭露中國利用資金捐助、聯合國關鍵職位，以及在聯合國維和行動中部署軍隊，來擴張其威權影響力，以破壞美國利益並推進其國際野心。

這份名為「中國重塑聯合國策略內幕」（Inside China's Strategy to Reshape the United Nations）的最新報告指出，中國在聯合國常規預算中的占比，已從2006年的2.053%，大幅增至2026年的20.004%，僅次於美國的22%，藉此塑造北京做為「世界和平建造者」與「國際秩序維護者」地位的證明，不僅讓北京得以自我宣傳為支持國際秩序的主要多邊合作夥伴，還能引導多邊體系朝向對自身有利的方向發展。

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調查揭露，除資金影響力外，中國還戰略性地將本國公民安插在聯合國高階職位上，使其得以在海外推進中國的利益。中國的資金捐助與高階人事佈局，也使北京得以影響維和行動的部署。這些部署具有多重目的，包括為中國人民解放軍獲取實戰經驗，以及保護中國企業投資的地區。

特委會的調查還發現，中國利用統戰工具「政府主導型非政府組織」（GONGOs）在聯合國內部推進其議程，包括影響其他國家對中國的政策，以及獲取先進外國技術，發揮「結合交流交涉、影響力活動與情報行動的獨特作用」。

特委會主席穆勒納爾（John Moolenaar）在新聞稿中指出，中國正為了自身的戰略目標操縱聯合國，將自己的人馬安插在關鍵職位上，出資支持反制美國的倡議，並部署聯合國部隊以確保其商業利益。川普政府將追究聯合國的責任，並做出保護美國國家安全的重要變革。

特委會對此提出政策建議，包括美國政府應持續施壓聯合國，促其回歸「聯合國憲章」的核心原則，並遏制官僚機構膨脹、削減任務擴張，以及終止推動偏離聯合國授權的意識形態計畫。而在中國拉攏聯合國系統以破壞美國及盟友利益的情況下，持續努力追究聯合國系統的責任，領導協調一致的行動，重新評估中國在眾多聯合國機構中做為「開發中國家」的地位。

此外，特委會還要求美國國務卿與駐聯合國常任代表提交年度報告，說明中國的行動，以及試圖將中國公民安插在聯合國領導職位的企圖。

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