為「一帶一路」每年還債320億 肯亞硬撐讓中企繼續蓋鐵路

肯亞總統威廉·魯托（左）和烏干達總統穆塞維尼（右）為基蘇姆標準軌鐵路新建主持啟動儀式。（法新社）

肯亞及烏干達總統今天在兩國邊界附近會面，啟動一項耗資數以十億計美元且已延宕多年的鐵路延伸計畫，這條由中國企業承建的鐵路已讓肯亞背負沉重債務壓力。

法新社報導，肯亞標準軌鐵路（Kenya Standard Gauge Railway）自2013年起建設，連接肯亞港口城市蒙巴薩（Mombasa）及首都奈洛比（Nairobi），2019年延伸至湖濱城鎮奈瓦沙（Naivasha）。

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不過，在鐵路依原計畫延伸至烏干達前，中國拒絕進一步提供貸款。

肯亞目前每年需花費約10億美元償還積欠中國的債務，其中大部分是為了打造這條鐵路所借。

儘管過去一年客貨運量皆大幅成長，去年這條鐵路僅創造大約1億6500萬美元的營收，遠低於肯亞需還款的金額。

根據肯亞審計長去年公布的報告，光是因延遲償還債務所產生的罰款和利息，已浪費超過2億6000萬美元。儘管高昂成本引發爭議，肯亞仍亟思完成這條鐵路。

肯亞總統魯托（William Ruto）今天在距離肯烏邊界不遠的基蘇姆（Kisumu）一場盛大典禮上，與烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）同台。

魯托強調這條鐵路將影響好幾代人，同時主張，鐵路有助於大幅降低破壞東非競爭力的物流成本。穆塞維尼則說，這條鐵路將能減少烏干達基礎建設的低效率問題。

倘若進度依計畫推進，鐵路預計2027年6月延伸至基蘇姆，下一階段將通往烏干達邊境城鎮馬拉巴（Malaba）。

肯亞認為這項鐵路延伸計畫對於強化東非及中非的貿易至關重要，並希望能夠連接烏干達、盧安達、南蘇丹，以及礦產資源豐富的剛果民主共和國等內陸國家。

這次肯亞沒有再向中國的銀行借款，但新階段建設仍與中國企業合作。

根據新華社，蒙巴薩─奈洛比─奈瓦沙鐵路是中肯共建「一帶一路」標誌性工程，中方稱之為蒙內鐵路與內馬一期。

奈瓦沙─基蘇姆段則稱為內馬鐵路二期，由中國交通建設集團承建，19日在肯亞納羅克郡（Narok County）舉行開工儀式，當天魯托亦出席活動。

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