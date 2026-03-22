拒絕私下妥協！日本堅持全面開放荷姆茲海峽 擬投入自衛隊

日本外務大臣茂木敏充今日（22日）表示，若美、以與伊朗之間的戰爭能達成停火，日本政府將考慮派遣自衛隊前往荷姆茲海峽進行掃雷作業。（美聯社）

日本外務大臣茂木敏充今日（22日）表示，若美、以與伊朗之間的戰爭能達成停火，日本政府將考慮派遣自衛隊前往荷姆茲海峽進行掃雷作業。儘管此舉仍具法律爭議，但鑑於日本九成原油依賴該航道，東京正承受來自美國要求「分擔責任」的巨大壓力，試圖在和平憲法與同盟義務間尋求突破。

據《路透》報導，茂木敏充在富士電視台的節目中指出，雖然這是一個假設性議題，但若停火後海中遺留的水雷阻礙航行，日本將考慮提供協助。他強調，確保包括日本在內的所有船隻能自由進出這條承載全球五分之一石油供應的狹窄水道，具有「極度重要性」。

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事實上，日本自衛隊的海外行動長期受限於戰後和平憲法，但2015年通過的安保法案中，允許日本在「生存威脅事態」下，即便未受直接攻擊，也能支援密切的安全夥伴。目前，隨著戰爭進入第四週，荷姆茲海峽遭伊朗封鎖已導致油價飆升，日本被迫與多國同步釋出戰略儲油以穩定市場。

本週四，美國總統川普在華府會晤日本首相高市早苗時，曾強烈敦促日本「加把勁（step up）」，共同參與護航行動，但目前尚未有盟友正面回應。高市早苗在會後表示，已向川普詳盡說明日本法律架構下的限制。

伊朗外長艾拉奇（Abbas Araqchi）日前曾向日本《共同社》透露，德黑蘭願就保障日本相關船隻通行進行對談，但東京方面目前傾向於建立一個「所有船舶皆能通行」的航行環境，而非尋求私下安排。

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