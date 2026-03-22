荷姆茲海峽不容封鎖！G7聯合聲明：準備採取措施維護航安

七大工業國集團（G7）外長週六（21日）發表聯合聲明，強烈譴責伊朗及其代理人對平民及能源基礎設施發動「魯莽攻擊」。（法新社）

七大工業國集團（G7）外長週六（21日）發表聯合聲明，強烈譴責伊朗及其代理人對平民及能源基礎設施發動「魯莽攻擊」。聲明強調，各國已準備好採取必要措施，支持全球能源供應穩定，並重申維護包括荷姆茲海峽在內等關鍵海上航道安全的重要性。

據《路透》報導，包括美國、英國、法國、德國、義大利、加拿大、日本的外交部長，以及歐盟外交高級代表，共同發表了這份強硬聲明。聲明中表示，面對伊朗伊斯蘭共和國及其代理人「毫無道理」的攻擊，他們將堅定地與地區夥伴站在一起，並對其表達全力支持。

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聲明中明確指出：「我們以最強烈的措辭，譴責該政權針對平民與民用基礎設施的魯莽攻擊。」由於中東戰火已嚴重衝擊全球供應鏈，G7外長特別強調，確保荷姆茲海峽的航行自由是國際社會的共同底線，絕不容許能源命脈遭到武力封鎖。

儘管部分歐洲國家對美方的軍事行動持謹慎態度，但在「能源安全」與「反對伊朗擴張」上仍保有高度共識。

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