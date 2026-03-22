為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    全球最大核電廠出包後重啟 6號機商轉延到4月

    2026/03/22 22:50 中央社
    日本東京電力公司宣布，更換完柏崎刈羽核電廠受損的漏電偵測設備零件並排除故障之後，今天下午重啟暫停運轉的6號機組。（路透檔案照）

    日本東京電力公司宣布，更換完柏崎刈羽核電廠受損的漏電偵測設備零件並排除故障之後，今天下午重啟暫停運轉的6號機組。（路透檔案照）

    日本東京電力公司宣布，更換完柏崎刈羽核電廠受損的漏電偵測設備零件並排除故障之後，今天下午重啟暫停運轉的6號機組。而6號機組的商轉時間預計延到4月以後。

    日本放送協會（NHK）報導，東京電力（簡稱東電）營運的柏崎刈羽核電廠位在日本新潟縣，是世界最大核電廠。

    東電過去一段時間，持續以2026年1月重啟並商轉為目標，檢查柏崎刈羽核電廠6號機組，不過本月12日發電機漏電的警報響起，東電為了詳查原因，接著於本月14日停止6號機組反應爐發電與輸電。

    根據東電的說法，根據後來的調查，感應漏電設備的零件破損，原因疑似是發電機的震動造成金屬疲勞累積所致。為此，東電昨天更換零件，進一步排除故障，並於今天下午2時左右重啟6號機組發電與輸電。

    6號機組之後若運作順利，東電將耗時約1週左右逐步提高反應爐的輸出功率，並計劃展開確認6號機組整體設備的最終檢查。

    受到上述事件影響，6號機組的商轉計畫從原定的3月18日延到4月之後。

    東電表示，將重新檢視作業時程，並向主管機關原子力規制委員會（類似核能安全委員會）再次提出申請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播