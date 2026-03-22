真要公開外星人證據？華府正式註冊「Alien」網域 白宮神秘回4字！

川普2月份宣布將公開UAP和UFO相關紀錄。（歐新社）

宇宙浩瀚無垠，是否存在外星文明，甚至外星生命踏足地球，一直以來都是全球熱議話題。而現任美國總統川普，1個月以前才宣布將公開「不明異常現象」（UAP）的相關紀錄，近日就有人發現白宮正式註冊「alien.gov」與「aliens.gov」這2個官方網域，引發外界關注。

綜合外媒報導，川普今年2月19日表示，將指示五角大廈和其他相關機構啟動識別和公布與外星人、不明空中現象（UAP）和不明飛行物（UFO）相關的政府文件的程序。時間才過去1個月，就有人發現白宮註冊了「alien.gov」與「aliens.gov」這2個官方網域，與白宮網域「whitehouse.gov」同屬最高等級，交由知名跨國網路基礎建設公司Cloudflare的伺服器託管，在尚未公布用途的情況下，引發各界高度關注與猜測。

請繼續往下閱讀...

據聯邦公開紀錄，這2個政府網域尚未正式啟用，點擊網址僅顯示錯誤頁面，不過登記單位確認是「白宮行政辦公室」，代表這並非惡作劇，而是來自華府高層的行政指令。近日有媒體就詢問確切用途，白宮發言人凱莉（Anna Kelly）僅回覆「敬請期待（Stay tuned）！」，還附上外星人的Emoji；至於五角大廈而還沒回覆置評請求。

The day before yesterday, the U.S. government registered https://t.co/UiMCGacSWr and https://t.co/y4r7o1t5qm.



When asked about it, White House spokeswoman Anna Kelly told DefenseScoop （h/t @BrandiVincent_） in an emailed statement to “Stay tuned!” with an alien emoji ????. pic.twitter.com/cHS14gni2J — John Greenewald, Jr. （@theblackvault） March 19, 2026

White House spokeswoman Anna Kelly told DefenseScoop in an email to “Stay tuned!” and included an alien emoji. https://t.co/QvfUCYQOx0 pic.twitter.com/VnvW2YoRKW — DefenseScoop - @defensescoop.bsky.social （@DefenseScoop） March 20, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法