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    首頁 > 國際

    真要公開外星人證據？華府正式註冊「Alien」網域 白宮神秘回4字！

    2026/03/22 18:29 即時新聞／綜合報導
    川普2月份宣布將公開UAP和UFO相關紀錄。（歐新社）

    川普2月份宣布將公開UAP和UFO相關紀錄。（歐新社）

    宇宙浩瀚無垠，是否存在外星文明，甚至外星生命踏足地球，一直以來都是全球熱議話題。而現任美國總統川普，1個月以前才宣布將公開「不明異常現象」（UAP）的相關紀錄，近日就有人發現白宮正式註冊「alien.gov」與「aliens.gov」這2個官方網域，引發外界關注。

    綜合外媒報導，川普今年2月19日表示，將指示五角大廈和其他相關機構啟動識別和公布與外星人、不明空中現象（UAP）和不明飛行物（UFO）相關的政府文件的程序。時間才過去1個月，就有人發現白宮註冊了「alien.gov」與「aliens.gov」這2個官方網域，與白宮網域「whitehouse.gov」同屬最高等級，交由知名跨國網路基礎建設公司Cloudflare的伺服器託管，在尚未公布用途的情況下，引發各界高度關注與猜測。

    據聯邦公開紀錄，這2個政府網域尚未正式啟用，點擊網址僅顯示錯誤頁面，不過登記單位確認是「白宮行政辦公室」，代表這並非惡作劇，而是來自華府高層的行政指令。近日有媒體就詢問確切用途，白宮發言人凱莉（Anna Kelly）僅回覆「敬請期待（Stay tuned）！」，還附上外星人的Emoji；至於五角大廈而還沒回覆置評請求。

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