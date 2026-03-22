MAGA女兵辣妹其實是AI假人 傻蛋直男照樣埋單

美軍辣妹潔西卡的照片明顯是AI生成的假照，但仍有大量粉絲深信不疑。（圖擷取自網路）

《華盛頓郵報》20日報導，近來爆紅的美軍女網紅潔西卡‧佛斯特（Jessica Foster）具備所有夢中情人該有的條件：年輕、藍眼金髮、外型姣好，身材曼妙，還在社群帳號上分享各種展現愛國情操與MAGA（讓美國再度偉大）精神的照片，包括與F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor）合影、身著迷彩服置身沙漠，以及在美國與以色列聯手攻擊伊朗當天，與川普總統並肩走過停機坪。

唯一的問題是，這名4個月前才在Instagram上發圖文就吸粉破百萬、令眾多直男驚為天人又趨之若鶩的美軍辣妹，根本就是人工智慧（AI）生成的假人。《華郵》說，AI假人潔西卡的爆紅，凸顯右翼帳號在衝網路流量上的一股新趨勢：利用假女與逼真圖片來宣揚摻雜有軟色情的愛國主義，藉此吸引網路鄉民關注，然後將鄉民的興趣變現與獲取政治利益。

請繼續往下閱讀...

專家說，潔西卡是根本不存在的幻想，8成是AI圖像產生器弄出來的假人。公開紀錄中找不到潔西卡的服役記錄，她的社群帳號雖未被標註AI但卻「假氣沖天」，遑論還有不少明顯力挺川普的貼文。事實上，TikTok、Instagram與X等社群平台，早就充斥各種被包裝成挺川士兵、卡車司機與警察的AI假女帳號還總能快速吸粉，甚至還有不少鄉民在社群回覆中說，他們相信這些美女是真人。

研究深偽技術的非政府組織「見證」（Witness）的執行長格萊葛利（Sam Gregory）說，潔西卡就是AI影片生成器能把人騙得多麼團團轉的典型範例。AI技術的進步讓網路內容創作者能更輕易使用多張照片與或影片，生成1個前後一貫不矛盾的假人，然後把假人放到真實的公眾人物身邊，讓假人看似置身某真實事件。

格萊葛利指出，為盡可能讓假人影片在網路爆紅與被瘋傳，創作者會將足以吸引人關注的政治元素與新聞時事納入其中；一旦影片成功抓住眾人目光，創作者就能像潔西卡的案例一樣，把鄉民引導到付費平台，以及要他們付費看更多露骨場景。格萊葛利說，潔西卡是MAGA人士設想的完美化身，但明顯是AI生成；她張貼的圖像沒有來源出處，也找不到有關她的履歷，遑論還有明顯瑕疵。

管理潔西卡帳號的不明人士未回應《華郵》的置評要求，還在《華郵》要求置評後於18日貼出1張新照，顯示潔西卡搭乘軍艦在荷姆茲海峽巡航。美國陸軍發言人表示，沒有找到有關潔西卡的任何紀錄；Meta發言人說，已於19日稍晚以違反政策為由，刪掉潔西卡的Instagram帳號。白宮則未回應置評要求。

潔西卡的Instagram帳號在去年11月底的感恩節貼出首段影片，此後數月總共發了超過50張照片與影片，畫面包括她周旋於眾多國際名流政要之間，與美國第一夫人梅蘭妮亞、烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普廷，甚至是足球明星梅西自拍合影。儘管明眼人都看得出來這些照片是AI生成，遑論潔西卡的軍服總有包括軍種與軍銜不一等各式錯誤，仍有成千上萬鄉民在她的評論區留言，既便潔西卡從不回覆網友。

美國矽谷創投公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）的女合夥人摩爾（Justine Moore）在X上驚嘆：「居然有這麼多男人關注那些明顯是AI生成的網紅，我真是驚呆了」。

潔西卡的Instagram帳號，原本連結到頗受色情內容創作者歡迎的社群平台OnlyFans上的1個帳號；但要求創作者必須是驗證過的成年人的OnlyFans，已以違規為由刪除潔西卡的帳號。而今潔西卡又將網友導向規模較小的Fanvue上的帳戶。Fanvue允許使用AI模型，並會標註AI生成內容是「生成或增強」。

專家指出，近來爆紅的美軍川粉辣妹潔西卡，根本就是把人騙去色情網站消費的AI生成假人。（圖擷取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法