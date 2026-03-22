蘇丹叛軍控制區醫院遭無人機攻擊 世衛稱64死、13人是孩童

蘇丹西部達佛地區被準軍事團體快速支援部隊（RSF）佔領，流離失所的蘇丹人拄著拐杖，倚靠在臨時住所裡。（法新社）

世界衛生組織（WHO）今天表示，非洲國家蘇丹一家醫院遭到攻擊，造成64人死亡、89人受傷，死者包括13名孩童。人權組織則通報，這家醫院是被軍方無人機攻擊。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，這起攻擊發生在昨天，目標是位於東達佛州（East Darfur）首府的杜艾因教學醫院（El-Daein Teaching Hospital）。他補充道，是時候終止肆虐蘇丹近3年的衝突。

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蘇丹西部遼闊的達佛地區（Darfur）目前是由準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）掌控，蘇丹軍方則控制東部、中部及北部地區。

受RSF控制的東達佛州首府杜艾因（El Daein）一再遭到蘇丹軍方攻擊。蘇丹人權組織「緊急律師」（The Emergency Lawyers）通報，這家醫院就是遭到軍方無人機襲擊。

譚德塞在社群平台X寫道，醫院被擊中「導致至少64人死亡，其中包括13名兒童、2名女護理師、1名男醫師及多名病患」。他還說，昨天的攻擊造成的傷者包括8名醫護人員，並造成醫院兒科、產科及急診部門受損。

根據他的說法，該醫院「大面積毀損」，現已無法運作，導致「基本醫療服務嚴重中斷」。

世衛正在支援當地醫療合作夥伴，協助填補緊急缺口，包括提升其他醫療院所治療傷患等能力、調配創傷救護物資及必要藥品。

蘇丹武裝部隊則在官方蘇丹新聞社（SUNA）刊登的聲明中宣稱，部隊「遵守國際規範與法律」。

.@WHO has verified yet another attack on health care in #Sudan. This time, Al Deain Teaching Hospital in East Darfur’s capital, Al Deain, was struck, killing at least 64 people, including 13 children, two female nurses, one male doctor, and multiple patients.



As a result of this… pic.twitter.com/RAwDR5YVjd — Tedros Adhanom Ghebreyesus （@DrTedros） March 21, 2026

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