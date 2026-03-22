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    首頁 > 國際

    蘇丹叛軍控制區醫院遭無人機攻擊 世衛稱64死、13人是孩童

    2026/03/22 23:17 中央社
    蘇丹西部達佛地區被準軍事團體快速支援部隊（RSF）佔領，流離失所的蘇丹人拄著拐杖，倚靠在臨時住所裡。（法新社）

    蘇丹西部達佛地區被準軍事團體快速支援部隊（RSF）佔領，流離失所的蘇丹人拄著拐杖，倚靠在臨時住所裡。（法新社）

    世界衛生組織（WHO）今天表示，非洲國家蘇丹一家醫院遭到攻擊，造成64人死亡、89人受傷，死者包括13名孩童。人權組織則通報，這家醫院是被軍方無人機攻擊。

    法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，這起攻擊發生在昨天，目標是位於東達佛州（East Darfur）首府的杜艾因教學醫院（El-Daein Teaching Hospital）。他補充道，是時候終止肆虐蘇丹近3年的衝突。

    蘇丹西部遼闊的達佛地區（Darfur）目前是由準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）掌控，蘇丹軍方則控制東部、中部及北部地區。

    受RSF控制的東達佛州首府杜艾因（El Daein）一再遭到蘇丹軍方攻擊。蘇丹人權組織「緊急律師」（The Emergency Lawyers）通報，這家醫院就是遭到軍方無人機襲擊。

    譚德塞在社群平台X寫道，醫院被擊中「導致至少64人死亡，其中包括13名兒童、2名女護理師、1名男醫師及多名病患」。他還說，昨天的攻擊造成的傷者包括8名醫護人員，並造成醫院兒科、產科及急診部門受損。

    根據他的說法，該醫院「大面積毀損」，現已無法運作，導致「基本醫療服務嚴重中斷」。

    世衛正在支援當地醫療合作夥伴，協助填補緊急缺口，包括提升其他醫療院所治療傷患等能力、調配創傷救護物資及必要藥品。

    蘇丹武裝部隊則在官方蘇丹新聞社（SUNA）刊登的聲明中宣稱，部隊「遵守國際規範與法律」。

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