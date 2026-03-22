回應川普48小時通牒 伊朗稱荷姆茲海峽對「非敵對」船開放

一艘液化石油氣（LPG）運輸船停泊在阿曼希納斯（Shinas）外海。受美伊衝突影響，荷姆茲海峽的航運流量顯著下滑，多數船隻基於安全考量選擇避開該航道。（路透）

伊朗22日表示，荷姆茲海峽對所有船舶「保持開放」，但不包括與其「敵對」相關的船隻。這條承載全球約1/5石油與液化天然氣供應的水道，在衝突升溫下，多數船舶已減少或避開通行。

據《路透》報導，在美國總統川普要求48小時內確保海峽「全面開放」後，伊朗駐國際海事組織代表穆薩維（Ali Mousavi）表示，伊朗願與國際海事組織合作維護海上安全，但強調「非敵對」船隻須與伊朗協調安全與航行安排，方可通過。

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報導指出，在美國與以色列對伊朗發動攻擊後，航運業者因安全疑慮，多已避免通行這條狹窄水道。荷姆茲海峽為全球重要能源運輸通道，約占全球石油與液化天然氣供應的五分之一。

穆薩維表示，「外交仍是伊朗的優先選項」，但同時指出，目前海峽局勢的根源在於美國與以色列對伊朗的軍事行動。他並強調，恢復航運安全需建立在「停止攻擊」與「互信」基礎上。

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