擴大美以道德壓力 伊朗大打AI資訊戰

伊朗除了軍事報復及封鎖荷姆茲海峽外，在網路上針對川普及美國盟友的假訊息宣傳也十分猛烈。（彭博）

為了因應美國和以色列軍事打擊，伊朗徹底調整社群媒體戰略，發起全面資訊戰，在X、Instagram和Bluesky等社群平台發布大量有針對性的文章，宣揚戰爭在美國（包括美國總統川普支持者）不得人心，配合德黑蘭的軍事報復，擴大美以兩國承受的道德壓力。

英國《衛報》22日報導，德黑蘭的海外影響力行動已全面展開，這是迫使美以減少戰爭行動的「非對稱」資訊戰的一環。目前已可看到一些由人工智慧（AI）生成的影片，偽造伊朗對美國海軍航艦「林肯號」的成功襲擊、對以色列特拉維夫建築物丟擲炸彈的畫面，以及以色列士兵因擔心伊朗報復而哭泣的場景。

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伊朗的宣傳攻勢猛烈，甚至引起川普不滿，指責伊朗將AI當作「假訊息武器」。與此同時，德黑蘭也在全國範圍內實施近乎全面的網路封鎖，並威脅要懲罰任何使用衛星網路連線（例如星鏈）的民眾。

伊朗政府特工也試圖恐嚇居住海外的伊朗人，阻止他們在網路上發布反對德黑蘭政權或支持美以戰爭的訊息。旅居海外的伊朗人受訪稱，他們接到電話或收到網路警告，稱除非停止發布網路訊息，否則他們的公民身分將被撤銷，或在伊朗的家人將受到傷害。

分析家認為，網路戰已成為德黑蘭政權生存戰略的核心，與針對美國及其盟國目標的軍事報復，以及封鎖荷姆茲海峽並駕齊驅。

美國克勒姆森大學媒體鑑識中心創辦人林維爾（Darren Linvill）直言，這絕對是1場非對稱戰爭，「AI的應用令人印象深刻，應用的速度和程度前所未見。伊朗正在利用一切優勢，他們為這場衝突準備近50年，這正是他們準備工作的一部分，他們深諳媒體生態系統」。

克勒姆森大學研究發現，先前旨在利用英美兩國政治紛爭的伊朗社群媒體活動，在2月28日美以空襲開始後立即轉向其他目標。

一些「網路水軍」帳號此前只關注蘇格蘭或愛爾蘭政治，或批評英國首相施凱爾及英國王室，如今紛紛譴責伊朗最高領袖哈米尼遇刺身亡，以及伊朗1所學校遭受致命襲擊，造成175人死亡的慘劇。

即使這些網路水軍帳號，以及主要發布反對川普反移民政策內容、身分為拉丁裔的美國帳號已被封鎖，但取而代之的是伊朗代理人和大使館發布的內容，這些內容有時非常有效，會被多次轉發，加劇民眾對這場本已極不受歡迎的戰爭的疑慮。

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