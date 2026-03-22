卡達氦氣停產、供應鏈中斷 半導體醫療產業恐受衝擊

卡達的氦氣由拉斯拉凡（見圖）設施生產，由於伊朗以無人機發動攻擊，卡達天然氣公司宣布停產液化天然氣及其副產品。（法新社檔案照）

伊朗日前對卡達天然氣出口設施發動攻擊，由於該設施生產的氦氣對多項先進產業至關重要，此舉不僅衝擊全球能源市場，也可能擾亂科技產業供應鏈。

美聯社報導，氦氣最廣為人知的用途是讓派對氣球飄起來，但它也是晶片製造、太空火箭以及醫療影像等產業的關鍵材料。

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根據美國地質調查所（USGS）資料，卡達供應了全球3分之1氦氣。然而，卡達氦氣作業卻因3週前爆發的中東戰爭而停擺。近日伊朗針對該區能源生產設施再度發動攻擊，進一步加劇供應疑慮。卡達國營天然氣公司表示，氦氣出口將因此減少14%。

卡達在氦氣供應的地位

卡達的氦氣由拉斯拉凡（Ras Laffan）設施生產，這是全球規模最大的液化天然氣廠。由於伊朗以無人機發動攻擊，3月2日卡達國營能源巨擘卡達天然氣公司（QatarGas）宣布停產液化天然氣及其副產品，並於兩天後宣布遇不可抗力，無法履行合約供應。

拉斯拉凡3月18、19日再度遭伊朗攻擊後，卡達天然氣公司表示設施「嚴重」受損，修復需時數年，年度氦氣出口將縮減14%。

柯恩布魯斯氦氣諮詢公司（Kornbluth Helium Consulting）總裁柯恩布魯斯（Phil Kornbluth）說：「這讓情勢變得更嚴峻。」他指出，最理想情況是6週後部分產能恢復，但目前看來「非常不可能」。

氦氣價格持續攀升

柯恩布魯斯指出，自危機爆發以來，氦氣現貨價已翻倍，未來預計還會繼續上漲。

柯恩布魯斯說，目前短缺尚未真正發酵，因為戰事爆發時原應裝載的氦氣容器仍需數週才能送達亞洲。「現在還沒有人用完氦氣，但幾週後缺貨的壓力就會逐步顯現。」

用途不只在氣球

氦氣對製造半導體相當重要，尤其亞洲廠商生產的人工智慧（AI）晶片更是高度仰賴氦氣。

由於傳熱效果極佳，氦氣非常適合用於快速冷卻。

美國喬治城大學安全與新興科技中心（Center for Security and Emerging Technologies）分析師費爾德蓋斯（Jacob Feldgoise）說：「蝕刻過程中，必須讓晶圓始終維持恆溫，為了達成這個目標，就得有效帶走加工時產生的熱能，氦氣正好是極佳的熱傳導介質。」

韓國祥明大學（Sangmyung University）半導體器件教授李鍾煥（Jong-hwan Lee，音譯）表示，以現有半導體生產技術，冷卻晶圓時尚無可取代氦氣的替代方案。

醫療產業則用氦氣來冷卻核磁共振（MRI）機種所需的超導磁鐵。

太空產業也利用氦氣清除火箭燃料槽內氣體。隨著美國太空探索科技公司（SpaceX）、藍源公司（Blue Origin）等公司提升發射頻率，相關需求可望增加。

供應鏈情勢複雜

卡達天然氣公司多半會將氦氣冷卻成液態，存放於絕緣容器，經由荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）轉運。

柯恩布魯斯說，目前約有200個這類容器滯留中東，每個要價高達100萬美元（約新台幣3203萬元），全球可用數量有限。他說：「要將這些容器運出卡達、再移往其他可再度填充氦氣的地點，還需要不少時間。」

「因此，失去卡達供應、在供應鏈重組與容器重新調度的初期，可能會是整個氦氣短缺衝擊最大的階段。」

主要氦氣生產國還有誰？

全球具產能的氦氣生產國數量極少。美國是最大產地，去年產量達8100萬立方公尺。卡達、阿爾及利亞和俄羅斯則為其他主要供應國，不過俄羅斯氦氣因美國及歐洲聯盟制裁而被禁止出口。

美國地質調查所估計，美國境內可開採氦氣量為85億立方公尺，全球其他地方則有313億立方公尺。

亞洲晶片業高度戒備

這場戰爭凸顯出韓國半導體產業仰賴全球供應鏈，且隨著AI需求爆發，對晶片的全球需量攀升。

信評機構惠譽（Fitch Ratings）本週報告指出，韓國雖有三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）等全球最大記憶體晶片商，但因有約65%氦氣從卡達進口，對供應中斷的脆弱度特別高。

李鍾煥表示，三星電子與SK海力士可能有數月存量，但隨著戰事可能持續、更多原料（不只氦氣）供應受威脅，他們必須加速找尋其他來源，「一旦少數原物料供應中斷，就可能讓整個半導體生產流程不穩，因每個環節都高度互賴。」

專家認為短期內發生大規模氦氣危機的機率不高。柯恩布魯斯指出，若氦氣短缺，業界會按產業重要性分配資源，半導體業及醫療用途會優先獲得。

三星電子與SK海力士對於氦氣存量及供應多元化計畫未有回應。韓國半導體產業協會則表示，短期供料充足，廠商已積極分散供應來源。

晶圓代工大廠台積電也表示，目前不預期會有重大影響，會持續密切關注相關情勢。

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