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    首頁 > 國際

    自相矛盾！川普暴打伊朗放行原油 紐時：看不到退場機制

    2026/03/22 17:47 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普日前暗示有意將伊朗戰爭畫下句點，隨著波斯灣地區基礎設施持續受損與地緣局勢惡化，外界觀察指出，美方目前難以抽身。（路透資料照）

    美國總統川普日前暗示有意將伊朗戰爭畫下句點，隨著波斯灣地區基礎設施持續受損與地緣局勢惡化，外界觀察指出，美方目前難以抽身。（路透資料照）

    美國一方面對伊朗採取軍事行動，另一方面卻放行伊朗原油交付。根據《紐約時報》分析，這種同時出現的政策動作，反映川普政府在戰事與能源壓力之間的兩難處境。隨著戰事發展，這場衝突短期內仍難以結束，從能源市場動盪到盟友壓力升高，多項因素讓美方即使想抽身，也難以立即退出。

    據紐時分析，川普日前暗示有意讓這場軍事行動畫下句點。然而，隨著波斯灣地區基礎設施持續受損與地緣局勢惡化，外界觀察指出，美方目前難以抽身，依然看不到明確的退場機制。

    這項情況也反映在能源市場。國際油價的飆升迫使美國政府採取非常規手段。為平息逼近每桶112美元的原油價格，美國財政部近期核准了在海上運行的伊朗原油交付許可。批評者認為，這形同在交戰狀態下，變相透過放行伊朗原油交付來穩定自家市場，凸顯政策之間的矛盾。

    在宣稱考慮收手的同時，軍事部署卻呈現反向發展。為因應未平息的局勢，數千名美國陸戰隊員正前往該地區增援，美以兩國的打擊頻率也持續加快，顯示戰火未如預期般降溫。

    戰事進入第4週 想收手仍難抽身

    這場僵局源自於與初期預期出現的落差。多位外國領導人與外交官員透露，川普在開戰首週曾預期伊朗會迅速投降。分析指出，先前針對伊朗核設施等行動的速戰速決，可能讓美方低估了這波衝突的複雜度，未如初期預期發展。戰事進入第4週，伊朗不但未屈服，更利用其扼守海峽的優勢持續施壓。

    面對長期消耗戰的壓力，川普開始將目光轉向盟友。他要求其他使用荷姆茲海峽的國家，必須自行派兵巡邏這片充滿敵意的水域。這項決策讓原本被排除在決策圈外的歐洲與中東盟國，被迫臨時承接海上防守任務。

    對於這場難以抽身的衝突，紐時在文末總結指出，川普試圖用「遠征」（excursion）一詞來淡化這場戰爭，但現實情況顯示，目前依然看不到任何真正的盡頭（no real end in sight）。

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