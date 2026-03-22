要停戰又增兵還買伊朗油？ 川普3套操作同時上演惹議

美國總統川普20日在白宮南草坪向媒體發表談話。他在不到2天內，接連做出考慮撤軍、增兵與放寬伊朗原油制裁等3項彼此衝突的政策動作。右為國務卿魯比歐。（歐新社）

美國總統川普在不到2天內，對伊朗釋出3種互相矛盾的訊號。他一方面表示考慮縮減戰事，另一方面卻增派部隊，甚至放寬對部分伊朗石油的制裁。這組同時出現的反向政策動作，引發對美國中東戰略方向的強烈質疑。

據《美聯社》報導，隨著戰事進入第4週，川普這些彼此衝突的政策動作，讓批評者認為美國缺乏明確的長期戰略。這股混亂不僅反映在軍事行動上，更直接衝擊了全球市場。

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川普20日下午在社群媒體上表示，隨著目標即將達成，美國正考慮縮減在中東的軍事行動。然而不到24小時後，他卻發出極具破壞性的最後通牒，揚言若伊朗不在48小時內重開荷姆茲海峽，美軍將徹底摧毀伊朗的發電廠。

稱收手卻要求額外提撥軍費派重兵

在宣稱即將收手的同時，美國政府卻宣布向中東增派3艘軍艦與約2500名陸戰隊員。這是美方1週內第2次宣布增兵，目前已有約5萬名美軍支援該區域戰事。此外，五角大廈更向國會要求額外提撥約2000億美元（約新台幣6兆4073億元）作為戰爭經費，這些軍事擴張行動顯然與「縮減戰事」的說法背道而馳。

最令外界困惑的第3個矛盾，是針對伊朗經濟命脈的處置。由於荷姆茲海峽受阻加上卡達天然氣設施遇襲，導致標普500指數（S&P 500）重挫1.5%，北海布蘭特原油更飆升至每桶112美元。為緩解市場壓力，美國財政部宣布暫時解除對目前已在海上運行的約1.4億桶伊朗原油的制裁。

這項放寬制裁的舉動，甚至在共和黨內部引發了罕見的公開質疑。 同黨籍聯邦眾議員梅絲（Nancy Mace）在社群平台上直言：「一手轟炸伊朗，一手買伊朗石油。」

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