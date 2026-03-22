為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗已卡荷姆茲！ 「胡塞武裝」若出手紅海恐成第二道能源瓶頸

    2026/03/22 10:41 編譯陳成良／綜合報導
    葉門薩那（Sanaa）街頭豎立起宣傳看板，展示葉門胡塞武裝（Houthis）針對紅海船隻的攻擊行動。隨著區域局勢升溫，這類宣傳看板已成為該組織動員與展示軍事姿態的常見手段。（歐新社資料照）

    葉門薩那（Sanaa）街頭豎立起宣傳看板，展示葉門胡塞武裝（Houthis）針對紅海船隻的攻擊行動。隨著區域局勢升溫，這類宣傳看板已成為該組織動員與展示軍事姿態的常見手段。（歐新社資料照）

    伊朗已控制荷姆茲海峽，嚴重影響波斯灣的對外能源運輸。據《華爾街日報》分析指出，若獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）介入，紅海航道也可能成為下一個受影響的關鍵路線。

    青年運動高層布海提（Mohammed al-Bukhaiti）近日公開警告，他們的手指已放在扳機上，加入衝突只是時間問題。美國與中東盟友正密切關注該組織動向，擔憂其成為德黑蘭進一步施壓全球經濟的施力點。該組織過去曾癱瘓紅海航運，甚至具備打擊逾1600公里外以色列的軍事能力。

    替代油路成狙擊熱區

    隨著波斯灣生命線遭切斷，沙烏地阿拉伯目前利用輸油管將原油送往紅海港口延布（Yanbu）以避開海上封鎖。然而，這條替代路線必須經過數百公里由青年運動控制的海岸線，最終穿越曼德海峽（Bab al-Mandeb）。

    華府智庫「新美國」（New America）波灣問題專家巴倫（Adam Baron）指出，若該組織參戰，不僅將切斷另一條海上運輸網，還會把蘇伊士運河與埃及捲入戰火。

    前美國國務院中東事務高階官員利夫（Barbara Leaf）觀察指出，胡塞武裝並非德黑蘭可以隨意指揮的武裝組織，其內部仍有自身政治考量。胡塞武裝未來是否會真正出手，已成為紅海航線是否全面受影響的關鍵變數。

    針對胡塞武裝遲未動手，美國中東安全諮詢機構「巴夏報告」（Basha Report）創辦人巴夏（Mohammed al-Basha）指出，該組織目前仍在等待由伊朗領導的聯合指揮部下達指令。他分析，胡塞武裝刻意延遲行動，是為了保留在關鍵時機出手的空間，作為推進自身利益或未來談判的籌碼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播