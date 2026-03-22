伊朗已卡荷姆茲！ 「胡塞武裝」若出手紅海恐成第二道能源瓶頸

葉門薩那（Sanaa）街頭豎立起宣傳看板，展示葉門胡塞武裝（Houthis）針對紅海船隻的攻擊行動。隨著區域局勢升溫，這類宣傳看板已成為該組織動員與展示軍事姿態的常見手段。（歐新社資料照）

伊朗已控制荷姆茲海峽，嚴重影響波斯灣的對外能源運輸。據《華爾街日報》分析指出，若獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）介入，紅海航道也可能成為下一個受影響的關鍵路線。

青年運動高層布海提（Mohammed al-Bukhaiti）近日公開警告，他們的手指已放在扳機上，加入衝突只是時間問題。美國與中東盟友正密切關注該組織動向，擔憂其成為德黑蘭進一步施壓全球經濟的施力點。該組織過去曾癱瘓紅海航運，甚至具備打擊逾1600公里外以色列的軍事能力。

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替代油路成狙擊熱區

隨著波斯灣生命線遭切斷，沙烏地阿拉伯目前利用輸油管將原油送往紅海港口延布（Yanbu）以避開海上封鎖。然而，這條替代路線必須經過數百公里由青年運動控制的海岸線，最終穿越曼德海峽（Bab al-Mandeb）。

華府智庫「新美國」（New America）波灣問題專家巴倫（Adam Baron）指出，若該組織參戰，不僅將切斷另一條海上運輸網，還會把蘇伊士運河與埃及捲入戰火。

前美國國務院中東事務高階官員利夫（Barbara Leaf）觀察指出，胡塞武裝並非德黑蘭可以隨意指揮的武裝組織，其內部仍有自身政治考量。胡塞武裝未來是否會真正出手，已成為紅海航線是否全面受影響的關鍵變數。

針對胡塞武裝遲未動手，美國中東安全諮詢機構「巴夏報告」（Basha Report）創辦人巴夏（Mohammed al-Basha）指出，該組織目前仍在等待由伊朗領導的聯合指揮部下達指令。他分析，胡塞武裝刻意延遲行動，是為了保留在關鍵時機出手的空間，作為推進自身利益或未來談判的籌碼。

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