1秒降溫全是假！日本實測「中國製空調」全翻車：拆開只有風扇...

一名男子在北京家電展覽會上查看展出的中國製造空調。牆上寫著「全球最大的空調生產基地」。（路透）

日本消費者保護單位「國民生活中心（NCAC）」近日踢爆，近年網路上大量出現冒充品牌、誇大功能的微型空調與暖氣廣告，誘導消費者購買劣質商品。該單位接獲逾3000起投訴後調查發現，多款宣稱具備冷房或暖房效果的產品，實際上無法達成廣告內容，其中甚至有產品內部僅為風扇結構，完全不具備製冷功能。

綜合日媒報導，國民生活中心表示，2020年至2025年間持續接獲相關申訴，內容多為網路販售、標榜「只需擺放即可調節室溫」或具備類似冷氣效果的產品，但實際使用後效果不佳，甚至無法降溫或升溫。相關諮詢案件自2023年的409件，至2024年暴增至1354件，2025年仍持續攀升。

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調查指出，有廣告聲稱產品「1秒即可吹出16至20度冷風，不需要冷氣，還具備AI功能」，但消費者實際收到商品後，僅為簡易風扇裝置，無法產生冷風。另有標榜「數秒內升溫」、「短時間讓整個房間變暖」的暖風機，同樣無法達到宣稱效果。

國民生活中心進一步測試10款標榜具備「類冷氣功能」的產品，在室溫約28度環境下，所有產品皆無法降低室內溫度，出風口溫度反而約為29度，顯示完全不具冷房能力；另針對5款暖氣設備測試，也未有產品能在短時間內提升出風溫度至廣告所稱水準。

此外，檢視產品說明書發現，10款中有7款未提供日文說明，僅以英文或簡體中文標示，且所有在銷售頁面宣稱具備冷房功能的產品，說明書中皆未記載相關功能，顯示廣告內容與實際規格明顯不符。

國民生活中心提醒，使用USB電源或小容量電池的設備，無法像冷氣一樣在短時間內改變整體空間溫度，若商品宣稱具備類似性能，應提高警覺。同時也應注意產品標示的電壓與耗電量，例如標示2000W功率已超出一般家庭負載上限，可能引發跳電甚至安全疑慮。

該單位也呼籲，隨著AI技術進步，過去可透過語言不自然辨識詐騙的方式已不再適用，消費者應避免僅憑影像廣告衝動下單，購買前應審慎查證商品資訊，以降低受騙風險。

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