下場慘了！中國男子稱遭搶劫 泰國警方一查直接翻車

1名中國男子聲稱在泰國清邁遭遇搶劫，警方調查發現他疑似為了詐領保險而自導自演。（圖擷取自清邁警方臉書）

1名中國男子赴泰國旅遊期間報稱遭搶，指護照、現金及多項貴重物品被奪，但警方調查後發現說法疑點重重，甚至查出其已持「報稱被搶」的護照出境，研判案件恐為虛構，疑似企圖詐領旅遊保險理賠。

綜合泰媒報導，清邁市警局表示，17日晚間11時40分接獲33歲蕭姓中國男子報案，稱於甘帕丁路（Kam Paeng Din Road）步行返程途中，遭2名騎機車男子搶劫，包包被奪後逃逸。他聲稱包內包含相機、平板、服飾、無線麥克風，以及護照、身分證與現金等物品。

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不過，警方勘查現場並調閱監視器，未發現任何可疑人員或搶案發生跡象，與其說法明顯不符。警方隨後嘗試聯繫蕭男進一步說明，卻無法取得回應，遂與旅遊警察合作追查，並前往其下榻飯店。

飯店人員表示，蕭男已搭車離開但未辦理退房；經聯繫司機確認，對方被載往市中心的塔佩門一帶。更關鍵的是，移民單位查證發現，蕭男已持同一本「聲稱遭搶」的護照，自清邁國際機場出境前往香港。

警方據此判斷，該起報案極可能為虛構，目的在於取得報案證明，以利申請旅遊不便險理賠或其他利益。警方強調，此類行為不僅違法，也可能損害清邁作為安全旅遊城市的形象。相關單位已通報中國駐泰使館，並與移民機構協調，擬將其列入黑名單，以防止類似行為再度發生。

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