川普48小時通牒倒數！ 伊朗外長撂狠話：若遭攻擊將「零克制」

伊朗21日對以色列南部城鎮發動飛彈攻擊，造成逾100人受傷，此事件促使美國對伊朗下達最後通牒。圖為救難人員22日於以色列阿拉德（Arad）遭擊毀的住宅大樓現場進行搜救。（法新社）

美國總統川普要求伊朗在48小時內重開荷姆茲海峽的最後通牒正進入倒數。面對美方揚言摧毀發電廠的極限施壓，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）強硬表態，若基礎設施遭到攻擊，德黑蘭將展現「零克制」（zero restraint）的強硬反擊。

據土耳其《安納杜魯新聞社》（AA）報導，阿拉奇的「零克制」警告，與伊朗軍方的強硬聲明相互呼應。伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆・安比亞」（Khatam Al-Anbiya）指出，若敵方侵犯伊朗的燃料與能源設施，將把美國與以色列在區域內的所有能源、資訊科技與海水淡化等基礎設施列為打擊目標。

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這波通牒與反擊的背後，是已持續逾3週的血腥衝突。根據《安納杜魯新聞社》報導，自2月28日美以聯軍發動空襲以來，已造成至少1300名伊朗人喪生，其中包含當時的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。儘管承受重大傷亡，伊朗仍實質卡住了全球最關鍵的原油咽喉。

荷姆茲海峽的通行受阻已導致全球能源市場動盪，北海布蘭特原油價格飆破每桶105美元。川普為此在21日畫下48小時紅線，揚言若不解除封鎖，美軍將從最大的1座開始，徹底摧毀伊朗的發電廠。

面對川普要求全面開放海峽的最後通牒，阿拉奇表明了伊朗目前的針對性立場。他強調，德黑蘭目前僅限制參與攻擊伊朗的國家船隻通行，並協助其他中立國船隻。但他同時警告，若伊朗的基礎設施遭到美方攻擊，這道防線將全面轉向，德黑蘭必將展現「零克制」的強硬反擊。

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