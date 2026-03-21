不只哈格島！ 波斯灣這「3小島」也是伊朗海上堡壘

伊朗革命衛隊2023年在阿布穆沙島附近演習。（法新社檔案照）

在國際關注美國總統川普是否派兵，奪佔伊朗石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）之際，波斯灣另外三座面積不大的島嶼，也可能隨著美軍出動地面部隊，而成為外界關注焦點。

美國有線電視新聞網（CNN）21日報導，美國已增派3支陸戰隊部隊前往中東，儘管川普尚未透露是否在考慮奪取伊朗任何領土，但是他也埋下伏筆。川普19日向記者表示，他「不會把部隊派到任何地方」，不過，「如果我要這麼做，我當然不會告訴你」。

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這些波斯灣上的島嶼面積僅數平方公里到數十平方公里，多為平坦岩地，看似不起眼，卻具有戰略意義。其中位於波斯灣西北部的哈格島（Kharg Island），為伊朗逾90%石油出口樞紐，對伊朗具有經濟重要性，美軍先前已對哈格島上軍事陣地發動猛烈打擊。

另外，伊朗軍方也已針對打擊其他波斯灣島嶼提出警告。伊朗軍方作戰指揮單位20日揚言，若再有從阿拉伯聯合大公國領土，對波斯灣阿布穆沙島（Abu Musa）和大通布島（Greater Tunb）發動的攻擊，阿聯將遭猛烈打擊報復。

這兩座島嶼和小通布島（Lesser Tunb），位於波斯灣東部、荷姆茲海峽以西，介於伊朗和阿聯之間，居控制海上航線的位置。阿布穆薩島和大、小通布島現由伊朗實際控制，但阿聯宣稱擁有主權，長期存有主權爭議。1971年、阿聯建國前夕，伊朗國王奪取大小通布島，之後阿聯便一直要求伊朗歸還。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）去年11月曾表示，伊朗在波斯灣上的各島嶼都是「加強防禦的堡壘」，「敵人若誤判，將在那裡遭到決定性的回應」。

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